SMN: aleta amarilla por calor para la región

(Alta Gracia; SN) El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por calor para Alta Gracia y gran parte del centro de Córdoba. La advertencia indica temperaturas elevadas con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas.

La mañana comenzó con 21°, cielo despejado y humedad del 33%. Se espera que la temperatura siga trepando hasta una máxima de 36° en horas de la tarde, con un leve aumento de nubosidad. El viento soplará del noreste entre 10 y 12 km/h, sin probabilidad de lluvias.

El SMN recomienda hidratarse con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas más intensas, usar ropa ligera y no realizar actividad física exigente. También es importante prestar atención a personas mayores, bebés y animales.

Con varios días consecutivos por encima de los 30°, el “veranito adelantado” mantiene el ritmo y seguirá presente en el fin de semana, donde las máximas rondarán entre 31° y 32°.