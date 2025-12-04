SMN: aleta amarilla por calor para la región

El SMN emitió alerta amarilla por calor en Alta Gracia y la región. Se espera una máxima de 36° y cielo algo nublado durante la tarde.

Sociedad04 de diciembre de 2025 SN
calor

(Alta Gracia; SN) El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por calor para Alta Gracia y gran parte del centro de Córdoba. La advertencia indica temperaturas elevadas con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas.

La mañana comenzó con 21°, cielo despejado y humedad del 33%. Se espera que la temperatura siga trepando hasta una máxima de 36° en horas de la tarde, con un leve aumento de nubosidad. El viento soplará del noreste entre 10 y 12 km/h, sin probabilidad de lluvias.

El SMN recomienda hidratarse con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas más intensas, usar ropa ligera y no realizar actividad física exigente. También es importante prestar atención a personas mayores, bebés y animales.

Con varios días consecutivos por encima de los 30°, el “veranito adelantado” mantiene el ritmo y seguirá presente en el fin de semana, donde las máximas rondarán entre 31° y 32°.

Te puede interesar
basualdo

Despeñaderos: Carolina Basualdo juró como diputada de la Nación

Redacción SN
Sociedad03 de diciembre de 2025

Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en ocupar este cargo. La Intendenta ocupará su banca en la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre. En Despeñaderos, en tanto, uno de los concejales del oficialismo tendrá la responsabilidad de dirigir el Departamento Ejecutivo durante el tiempo de licencia requerido.

Lo más visto
basualdo

Despeñaderos: Carolina Basualdo juró como diputada de la Nación

Redacción SN
Sociedad03 de diciembre de 2025

Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en ocupar este cargo. La Intendenta ocupará su banca en la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre. En Despeñaderos, en tanto, uno de los concejales del oficialismo tendrá la responsabilidad de dirigir el Departamento Ejecutivo durante el tiempo de licencia requerido.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email