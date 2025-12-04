SMN: aleta amarilla por calor para la región

Alerta en Salud: denuncian vaciamiento nacional y falta de respuestas
Un especialista sanitario advirtió que el área nacional de inmunizaciones está “desguasada” y que la falta de campañas y dosis derivó en muertes evitables en todo el país.
El SMN emitió alerta amarilla por calor en Alta Gracia y la región. Se espera una máxima de 36° y cielo algo nublado durante la tarde.Sociedad04 de diciembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por calor para Alta Gracia y gran parte del centro de Córdoba. La advertencia indica temperaturas elevadas con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas.
La mañana comenzó con 21°, cielo despejado y humedad del 33%. Se espera que la temperatura siga trepando hasta una máxima de 36° en horas de la tarde, con un leve aumento de nubosidad. El viento soplará del noreste entre 10 y 12 km/h, sin probabilidad de lluvias.
El SMN recomienda hidratarse con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas más intensas, usar ropa ligera y no realizar actividad física exigente. También es importante prestar atención a personas mayores, bebés y animales.
Con varios días consecutivos por encima de los 30°, el “veranito adelantado” mantiene el ritmo y seguirá presente en el fin de semana, donde las máximas rondarán entre 31° y 32°.
Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en ocupar este cargo. La Intendenta ocupará su banca en la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre. En Despeñaderos, en tanto, uno de los concejales del oficialismo tendrá la responsabilidad de dirigir el Departamento Ejecutivo durante el tiempo de licencia requerido.
El médico Oscar Atienza alertó por la caída histórica en la vacunación, el avance del discurso antivacunas y el retorno de enfermedades que estaban controladas.
Este miércoles llega con cielo despejado y una máxima de 32 °C en Alta Gracia. Jornada estable y sin lluvias.
La jornada se presenta estable y con ascenso moderado. Desde mañana se esperan varios días de calor intenso, con máximas que treparán hasta los 34 grados.
La semana inicia con inestabilidad por la mañana y una jornada fresca para la época. Se esperan mejoras hacia la tarde y viento del sur moderado
En total, unos 1531 alumnos participaron de 165 cursos municipales que tuvieron lugar en distintas sedes de la ciudad y que integraron este programa articulado entre el municipio y la Universidad Nacional de Córdoba.
Como cada miércoles, diferentes grupos de jubilados y organizaciones sociales acompañaron el reclamo por haberes dignos y en contra de las políticas de Javier Milei a las afueras del Congreso, donde se dio la jura de los nuevos legisladores.
El Gobierno local presentó la nueva campaña de concientización vinculada a ruidos molestos y seguridad vial con letreros de alto impacto visual.
El fiscal José Mana ordenó la detención de 10 guardias mujeres, acusadas de golpear brutalmente a un interno trans en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) del Complejo de Bouwer.