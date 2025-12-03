Alta Gracia: Jornada cultural por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

(SN; Alta Gracia) El Gobierno de Alta Gracia realizará hoy una jornada cultural y comunitaria en el Parque del Sierras Hotel, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre por resolución de la Asamblea General de la ONU. El encuentro comenzará a las 17.30 y busca visibilizar derechos, promover la inclusión y celebrar la diversidad a través del arte y la participación colectiva.

La propuesta incluirá espectáculos musicales, teatrales, literarios y de danza. Entre los artistas confirmados figuran Silvio Vivas, Mar Sosa, Irene Cuevas —quien presentará su libro Entonces soñé—, Nico Villa, Exequiel Chissere, Dari Carri, Hugo Chaves con poesía, un elenco teatral, el grupo “SE VOS” y Las Chichi en clave de cuarteto.

Durante la tarde habrá un espacio de feriantes compuesto por vecinos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) e instituciones locales vinculadas al trabajo comunitario y la accesibilidad.

Acompañarán la jornada el Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), el Consejo de Accesibilidad, la Dirección de Deportes —con juegos inclusivos y una muestra del trabajo anual en deporte adaptado— y la Dirección de Cultura, junto a Irene Cuevas, reforzando el compromiso municipal con las políticas culturales e inclusivas.

La actividad apunta a consolidar un ámbito de integración, participación y reconocimiento de la diversidad para seguir construyendo una ciudad más accesible e inclusiva.