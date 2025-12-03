Alta Gracia: Jornada cultural por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Alta Gracia: abrieron las inscripciones 2026 para Sala Cuna
Las inscripciones se realizan en la Subsecretaría de Desarrollo Social y contempla niños desde los 45 días hasta los tres años de edad.
Una jornada cultural y comunitaria reunirá hoy a artistas, instituciones y vecinos en el Parque del Sierras Hotel para visibilizar derechos, promover la inclusión y celebrar la diversidad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.Municipales03 de diciembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El Gobierno de Alta Gracia realizará hoy una jornada cultural y comunitaria en el Parque del Sierras Hotel, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre por resolución de la Asamblea General de la ONU. El encuentro comenzará a las 17.30 y busca visibilizar derechos, promover la inclusión y celebrar la diversidad a través del arte y la participación colectiva.
La propuesta incluirá espectáculos musicales, teatrales, literarios y de danza. Entre los artistas confirmados figuran Silvio Vivas, Mar Sosa, Irene Cuevas —quien presentará su libro Entonces soñé—, Nico Villa, Exequiel Chissere, Dari Carri, Hugo Chaves con poesía, un elenco teatral, el grupo “SE VOS” y Las Chichi en clave de cuarteto.
Durante la tarde habrá un espacio de feriantes compuesto por vecinos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) e instituciones locales vinculadas al trabajo comunitario y la accesibilidad.
Acompañarán la jornada el Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), el Consejo de Accesibilidad, la Dirección de Deportes —con juegos inclusivos y una muestra del trabajo anual en deporte adaptado— y la Dirección de Cultura, junto a Irene Cuevas, reforzando el compromiso municipal con las políticas culturales e inclusivas.
La actividad apunta a consolidar un ámbito de integración, participación y reconocimiento de la diversidad para seguir construyendo una ciudad más accesible e inclusiva.
Las inscripciones se realizan en la Subsecretaría de Desarrollo Social y contempla niños desde los 45 días hasta los tres años de edad.
En total, unos 1531 alumnos participaron de 165 cursos municipales que tuvieron lugar en distintas sedes de la ciudad y que integraron este programa articulado entre el municipio y la Universidad Nacional de Córdoba.
El Gobierno local organizó diferentes acciones de asesoramiento y testeos rápidos para VIH y sífilis, recordando que el diagnóstico temprano es fundamental para un mejor abordaje y tratamiento de estas afecciones.
El municipio y el Centro de Comercio presentaron una nueva jornada de promociones gastronómicas para este jueves, con 20 locales adheridos.
La edición 2025 del festival alcanzó cifras récord, movilizó a comercios y turismo, y abrió la temporada de verano con tres noches de convocatoria masiva.
El proyecto contempla la ampliación de una de las salas del jardín de infantes, con 68,45 m2 cubiertos, lo que permitirá aumentar la capacidad de ingreso de estudiantes ante el crecimiento de la matrícula.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
Encabezado por el equipo de trabajo del Punto Mujer y con la presencia de funcionarios de la justicia provincial y departamental, el encuentro planteó un esquema de trabajo para agilizar el trabajo y la respuesta a las víctimas.
La legisladora de La Libertad Avanza decidió conservar su banca en la Cámara Baja y los fueros parlamentarios luego de que su pliego fuera devuelto a comisión en la Cámara Alta en medio de las impugnaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cerró la campaña 2025, en el marco de la causa de "enterramientos clandestinos". En total, la excavación avanzó en un 60 por ciento y los trabajos continuarán en 2026.
El Gobierno local informó las diferentes actividades conmemorativas a la declaración de la UNESCO del conjunto jesuítico de Alta Gracia como parte del gran legado reconocido como “Patrimonio de la Humanidad” en el 2000.