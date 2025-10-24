Milei acorralado: embargaron a los colaboradores de la criptoestafa $Libra

(SN; con información de Página/12) Los criptobros amigos de Javier Milei involucrados en el caso $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, no lograron frenar un embargo sobre sus patrimonios ante la posibilidad de que terminen involucrados en delitos en el expediente. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, y tiene grandes implicancias: primero, pone coto a una maniobra de forum shopping intentada por la defensa y vista con buenos ojos por el Gobierno; además confirma que deben quedar congelados los bienes de estos dos empresarios --que fueron el nexo entre Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, y el Presidente-- por un monto a disponer de acuerdo a movimientos de sus billeteras que están bajo sospecha por el presunto pago de sobornos; y lo dispuesto debería acelerar una decisión de la fiscalía respecto del pedido de detención e indagatoria planteado por uno de los querellantes contra los traders. También se investiga, claro, adónde fueron a parar los fondos producto de la venta del token que causó pérdidas millonarias a más de 40.0000 inversores.

Esta semana, el querellante Martín Romeo presentó en la causa que está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, información sobre un circuito de pagos que constituyen una pista fuerte de que se habrían pagado coimas para que Milei tuiteara sobre el lanzamiento de $LIBRA, como lo hizo el 14 de febrero último a las 19.01. Como es conocido, un puñado de billeteras virtuales con información privilegiada compraron antes que nadie, el criptoactivo subió su valor de manera exponencial y luego colapsó. La mayoría de los compradores perdieron lo invertido. Milei borró su tuit cerca de la medianoche. Luego de invitar a comprar el token y decir que el objetivo era fondera a pequeños emprendimientos, dijo que no estaba interiorizado y que era un proyecto privado.

En los meses que lleva de trámite la causa más la actividad que logró la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados quedó claro que el presidente tejió una relación con el estadounidense Davis durante todo 2024 a través de Novelli y Terrones Godoy, que en octubre de 2024 inventaron un evento llamado Tech Forum para hacer negocios ligados al mundo cripto, blockchain y de inteligencia artificial con participación del jefe de Estado. Había dos causas judiciales quedaron acumuladas en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde estaba denunciada la hermana del Presidente, Karina, por presuntos cobros ilegales para facilitar reuniones con Milei. La jueza María Servini perdió el expediente pero el fiscal es el mismo.

Embargos

La magistrada había dispuesto congelar billeteras de Novelli y Terrones Godoy por cerca de medio millón de dólares, pero cuando se estaba por ejecutar esa medida cautelar la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (ambas del Ministerio Público Fiscal), a cargo respectivamente María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, detectaron que habían derivados los fondos hacia otras cuentas (que no se habían movido durante meses). Se pudieron ubicar cerca de 300.000 dólares, que es lo que finalmente la jueza pudo congelar. Novelli y Terrones Godoy apelaron y la Sala II de la Cámara Federal --integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico-- decidieron descongelar esas wallets pero trabar un embargo concreto sobre bienes.

La defensa de Novelli y Terrones Godoy aprovechó el cambio de juez --que fue respaldado por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens-- y quiso discutir el embargo ante la otra sala de la Cámara, la I, integrada por el propio Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Estos dos últimos designados a dedo en ese tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri. Estos jueces empezaron a intervenir como si nunca hubieran existido decisiones de la otra sala y hasta intentaron disponer que se sorteara una nueva sala de Casación. Pero la Sala II no se movió del caso y este jueves, con los votos de Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, confirmó los embargos.

Asuntos pendientes



En función de un hallazgo de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA, que dio con la titularidad e una billetera de la plataforma Binance, vinculada precisamente a Novelli y Terrones y que era utilizada como "financiera", para convertir dólar cripto en cash, el querellante Romeo reconstruyó transferencias del empresario Hayden Davis en fechas claves y con ese destino. Una por 1.015.000 USDT (dólar cripto, que equivale al dólar billete) y otro por 1.191.000 USDT. La billetera "financiera" había sido utilizada entre 2023 y 2024 para gastos corrientes, pequeños, y de pronto aparecieron esas grandes sumas. La primera fue girada el 30 de enero de 2025, día que Davis se reunió con Milei,

Al día siguiente, la financiera identificada y ligada Novelli y Terrones Godoy recibió 320.000 USDT desde Bitget, mientras que Novelli recibió en sus cuentas personales 657.500 y 37.500 USDT, también provenientes de Bitget. El total es un monto coincidente con el girado por davis 1.015.000 USDT. La otra operación es un giro de Davis del 3 de febrero, un día antes de que Novelli abriera dos cajas de seguridad en el Banco Galicia, que fueron vaciadas por su madre y su hermana el primer día hábil pos lanzamiento de $LIBRA. El 26 de febrero la financiera recibió 1.191.000 USDT. Mientras que los otros 800.000 fueron transferidos a una cuenta desconocida. Romeo señaló que era "un monto inusualmente similar y específico en comparación con su actividad habitual". Y detalló que las cuentas de esa financiera fueron vaciadas después de ese día y dejaron de operar. "Todo indica que el cierre abrupto de la cuenta buscó eliminar rastros de las operaciones vinculadas al caso $Libra", señaló.

Por todo esto, y por las maniobras anteriores para burlar el congelamiento, Romeo le pidió a Taiano que ordene la indagatoria y la detención de Novelli y Terrones Godoy. "Estamos esperando que el fiscal Taiano se expida sobre estos pedidos, ya no se puede demorar más", dijo su abogado Nicolás Oszut. "Con las pruebas aportadas resulta evidente la responsabilidad tanto de Novelli como de Terrones Godoy. Postergar esto va en contra de la causa y va en contra del servicio de justicia", agregó. Respecto, de Milei, su hermana y Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nación de Valores que está imputado, sostuvo que "es solo cuestión de tiempo que aparezcan el resto de las prueba que los terminarán de vincular, pero para eso necesitamos qu la justicia sea rápida".