Alta Gracia: cortes de luz programados este sábado por tareas de mantenimiento

Elecciones 2025: arrancó la veda y hay sanciones para quien la incumpla
Desde las 8 de este viernes quedó prohibida la difusión de propaganda política, la realización de actos partidarios y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.
Desde las 8 de este viernes quedó prohibida la difusión de propaganda política, la realización de actos partidarios y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.
(SN; Alta Gracia) La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) anunció que este sábado 25 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento en la red aérea de distribución, lo que provocará cortes programados de energía eléctrica en varios sectores de Alta Gracia y alrededores.
Los trabajos se desarrollarán entre las 7:00 y las 10:00, afectando a los barrios Tres Gracias, Valle Buena Esperanza, Derivación Moral Masjoan, Observatorio Astronómico, Estancia Bosque Alegre, Parador Copina, Estancia San Bernardo, Sector Güemes, Sector Finger y Carlos Pellegrini.
Desde la empresa informaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo y mejora del servicio eléctrico, y pidieron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro.
El servicio será restablecido de manera progresiva una vez finalizados los trabajos técnicos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El jueves se presenta con máximas de hasta 34°C y aire pesado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas hacia la tarde y noche.
El SMN anticipa una jornada calurosa en la ciudad, con una máxima de 28 °C y viento del norte. Hacia la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados.
El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Este fatal accidente se produjo sobre ruta 9, entre Laguna Larga y Manfredi. El joven que perdió la vida se dirigía a Rosario para el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors, por las semifinales de la Copa Argentina. Además de la víctima hay cuatro heridos que fueron hospitalizados.
Además, la vicegobernadora Myrian Prunotto anunció la creación del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (S.E.O.M), que será “una herramienta más que va a tener nuestra Fuerza de Seguridad".
“La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior”, expresó el candidato durante un acto multitudinario que cerró la campaña de Provincias Unidas en Córdoba..
Especial, para Sumario Noticias.