Alta Gracia: cortes de luz programados este sábado por tareas de mantenimiento

(SN; Alta Gracia) La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) anunció que este sábado 25 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento en la red aérea de distribución, lo que provocará cortes programados de energía eléctrica en varios sectores de Alta Gracia y alrededores.

Los trabajos se desarrollarán entre las 7:00 y las 10:00, afectando a los barrios Tres Gracias, Valle Buena Esperanza, Derivación Moral Masjoan, Observatorio Astronómico, Estancia Bosque Alegre, Parador Copina, Estancia San Bernardo, Sector Güemes, Sector Finger y Carlos Pellegrini.

Desde la empresa informaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo y mejora del servicio eléctrico, y pidieron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro.

El servicio será restablecido de manera progresiva una vez finalizados los trabajos técnicos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.