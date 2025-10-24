Alta Gracia: cortes de luz programados este sábado por tareas de mantenimiento

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó que este sábado 25 de octubre habrá interrupciones en el servicio eléctrico en distintos sectores de Alta Gracia y zonas aledañas, por trabajos en la red aérea.

Sociedad24 de octubre de 2025 SN
epec corte luz

(SN; Alta Gracia) La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) anunció que este sábado 25 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento en la red aérea de distribución, lo que provocará cortes programados de energía eléctrica en varios sectores de Alta Gracia y alrededores.

Los trabajos se desarrollarán entre las 7:00 y las 10:00, afectando a los barrios Tres Gracias, Valle Buena Esperanza, Derivación Moral Masjoan, Observatorio Astronómico, Estancia Bosque Alegre, Parador Copina, Estancia San Bernardo, Sector Güemes, Sector Finger y Carlos Pellegrini.

Desde la empresa informaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo y mejora del servicio eléctrico, y pidieron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro.

El servicio será restablecido de manera progresiva una vez finalizados los trabajos técnicos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email