Boleta Única: cómo se cuentan los votos en blanco, nulos e impugnados

Aliado de Caputo: Pablo Quirno será el nuevo canciller
El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
El 26 de octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel. El sistema cambia la forma de votar y también la manera en que se computan los distintos tipos de sufragio.Política24 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Este domingo 26 de octubre, Argentina implementará por primera vez en elecciones nacionales la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará al tradicional sistema de boletas partidarias. Con este nuevo formato, cada elector recibirá una única boleta con todas las opciones y categorías disponibles, y deberá marcar su elección en el casillero correspondiente.
El procedimiento es sencillo: el presidente de mesa entregará la boleta y una lapicera oficial. En el cuarto oscuro o biombo electoral, el votante marcará una sola opción por categoría, doblará la boleta siguiendo las instrucciones y la depositará en la urna.
La BUP muestra todas las listas en columnas y cada categoría en filas, lo que evita el faltante de boletas y permite una votación más clara y ordenada.
Voto afirmativo
Es válido cuando el elector marca una única opción en una categoría. Puede hacerlo con una cruz, una tilde o cualquier señal clara hecha con la lapicera provista. El voto afirmativo refleja la voluntad explícita de apoyar una lista determinada.
Voto en blanco
Se considera voto en blanco cuando no se marca ninguna opción en una categoría. Por ejemplo, si un votante elige una lista para Senadores pero deja sin marcar la de Diputados, el voto será en blanco solo para Diputados. Este tipo de voto es válido y se computa, aunque no suma para ninguna fuerza política.
Voto nulo
El voto se anula cuando no puede determinarse la preferencia del elector. Esto ocurre si se marca más de una opción en una misma categoría, si se usa una boleta no oficial, si se escriben frases o dibujos que permitan identificar al votante o si se utilizan elementos no permitidos, como lápices. En estos casos, el sufragio se invalida y no se cuenta en el escrutinio final.
Voto recurrido o impugnado
Es aquel cuya validez es objetada por las autoridades de mesa o los fiscales partidarios. El cuestionamiento debe justificarse por escrito y la boleta no se abre ni se cuenta en el momento. Luego, la Justicia Nacional Electoral decide si corresponde considerarlo válido o nulo.
¿Qué pasa si el votante se equivoca?
En caso de error, el elector debe avisar al presidente de mesa y devolver la boleta. La autoridad la guardará en un sobre especial y entregará una nueva, firmada, para repetir el voto correctamente.
¿Qué hay que llevar el día de la votación?
Para poder votar será obligatorio presentar un documento físico vigente que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. La legislación electoral argentina establece con precisión cuáles son los documentos válidos y en qué condiciones se aceptan, una medida clave para asegurar la transparencia del proceso.
En las elecciones legislativas nacionales de 2025 se podrá votar con los siguientes documentos:
Si bien el votante puede ir a votar con una lapicera negra o azul, no es necesario llevarla ya que las autoridades de mesa proveerán el bolígrafo junto con la Boleta Única de Papel.
El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
El ministro de Justicia confirmó su salida del gabinete de Javier Milei. Su renuncia se sumará a la del canciller Werthein y marca otro movimiento en la interna oficialista.
Si bien el Presidente había anticipado cambios en el gabinete luego de las elecciones, este martes el canciller presentó la renuncia luego de una serie de cuestionamientos de una parte del Gobierno tras la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca.
La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de las elecciones del 26 de octubre se informen por provincia. La medida frena la intención de la gestión libertaria de mostrar un supuesto triunfo nacional y manipular los números. La Justicia advirtió sobre la necesidad de preservar la transparencia democrática.
El legislador fueguino Santiago Pauli pedía a sus empleados que entregaran el dinero del desarraigo para financiar locales y gastos de La Libertad Avanza, según audios filtrados por un excolaborador.
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.
El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Este fatal accidente se produjo sobre ruta 9, entre Laguna Larga y Manfredi. El joven que perdió la vida se dirigía a Rosario para el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors, por las semifinales de la Copa Argentina. Además de la víctima hay cuatro heridos que fueron hospitalizados.
Además, la vicegobernadora Myrian Prunotto anunció la creación del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (S.E.O.M), que será “una herramienta más que va a tener nuestra Fuerza de Seguridad".
“La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior”, expresó el candidato durante un acto multitudinario que cerró la campaña de Provincias Unidas en Córdoba..
Especial, para Sumario Noticias.