Llaryora: “Votar a Schiaretti es votar por Córdoba”

(SN; Córdoba) El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes un acto en la ciudad de San Francisco, donde realizó un enfático apoyo a la candidatura a diputado nacional de Juan Schiaretti, a quien definió como “el dirigente con más experiencia y sentido común para defender a Córdoba y mejorar la Argentina”.

“Votar a Schiaretti es votar por Córdoba”, afirmó el mandatario, al remarcar que el próximo Congreso Nacional será el ámbito donde se definan “el rumbo del país y los presupuestos que determinarán qué provincias crecen y cuáles se quedan atrás”.

Llaryora enmarcó la elección del próximo domingo como una decisión “tremendamente importante” para garantizar que Córdoba tenga representación firme en el Parlamento y pueda defender los intereses de los cordobeses frente a un Gobierno Nacional que —según denunció— “desatiende las necesidades de infraestructura del interior”.

“El estado de las rutas nacionales 19 y 158 es una muestra clara. Nosotros pagamos el impuesto a los combustibles, pero no nos arreglan un bache. Las obras que hacemos en Córdoba dependen de un presupuesto que se vota en el Congreso”, señaló.

En ese contexto, insistió: “Cualquier voto que no sea a Schiaretti termina favoreciendo al libertario. Tengámoslo claro: el único que puede ganarle a Milei se llama Juan Schiaretti”.

El gobernador también destacó la trayectoria y capacidad de gestión de Schiaretti, especialmente en el desarrollo productivo del este provincial.

“Tu paso por la gobernación fue histórico para esta región: gas natural, electricidad, parques industriales e infraestructura que generaron trabajo y producción. ¿Alguien duda de que llevamos al mejor diputado que puede tener Córdoba?”, expresó.

Finalmente, Llaryora enmarcó la elección dentro de una defensa más amplia del federalismo, al recordar el trabajo conjunto de los gobernadores que integran Provincias Unidas, “una expresión política que busca impedir que la Argentina repita el error del centralismo y el olvido del interior productivo”.

Por su parte, Juan Schiaretti reafirmó su compromiso con Córdoba:

“Mientras la Nación recauda miles de millones en retenciones, es la Provincia la que invierte para garantizar más conectividad, desarrollo y trabajo en el interior”, señaló.

El exgobernador mencionó como ejemplo el reinicio de los trabajos en la Autopista Ruta 19, una obra clave para la producción y la seguridad vial del corredor central del país: