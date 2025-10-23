Aliado de Caputo: Pablo Quirno será el nuevo canciller

(SN; con información de Página/12) En las últimas horas se conoció la noticia de que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei el pasado viernes, en el medio de un clima de fuertes tensiones dentro La Libertad Avanza.

La renuncia de Werthein, que debía conocerse el próximo lunes pero se filtró en las últimas horas tras algunos cruces que el canciller tuvo con Santiago Caputo y Karina Milei, fue confirmada este jueves por la Oficina del Presidente en un comunicado que publicó en redes sociales.

En el texto, el Gobierno agradeció a Werthein "por los servicios prestados" y también "por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos".

En reemplazo de Werthein, cuya renuncia se hará efectiva el 27 de octubre, asumirá Pablo Quirno, a quien la Oficina del Presidente calificó como un "miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

Licenciado en Ciencias Económicas, Quirno acumula más de tres décadas de experiencia en el sector financiero. Pasó buena parte de su carrera en JP Morgan --el mismo banco donde también trabajaron Caputo y el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili-- y luego fundó su propia consultora, Sansom Capital Advisors, antes de volver al país durante el macrismo.

En el gobierno de Mauricio Macri fue jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas y más tarde integró el directorio del Banco Central. En el actual esquema libertario, se consolidó como Secretario de Finanzas y figura clave en las negociaciones por la nueva toma de deuda con el FMI. Su salto a la Cancillería no es casual: Milei busca una diplomacia alineada con Wall Street y con los intereses del Tesoro estadounidense.

Con la asunción de Quirno, aseguró la administración ultraderechista, el presidente Javier Milei "profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno".

El flamante canciller aseguró que es "un honor asumir esta nueva responsabilidad" y agredeció al presidente y a Caputo "por tantos desafíos compartidos". "Seguiremos trabajando en equipo!", escribió en su cuenta de X.