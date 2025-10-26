Elecciones 2025: provincia por provincia, diputados y senadores renuevan sus bancas

(SN; con información de C5N) Las elecciones legislativas nacionales que se celebran este domingo 26 de octubre permitirán el recambio de buena parte de la composición de ambas cámaras del Congreso, con varias bancas que se ponen en juego.



Los comicios servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.





Para la Cámara de Diputados, la cantidad de bancas puestas en juego varía según la población de cada provincia. La provincia de Buenos Aires renovará 35 diputados, mientras que distritos con menor cantidad de habitantes, como Tierra del Fuego, solo renovarán dos.

Las 24 bancas de senadores en disputa corresponden a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designarán tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría.

