Tiempo en Alta Gracia: lunes fresco, con lluvias y viento sur

(SN; Alta Gracia) El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 27 una jornada fresca y ventosa en la ciudad, con cielo mayormente cubierto y lluvias intermitentes. La temperatura máxima alcanzaría los 18°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 13°C.

Durante la mañana y la tarde se esperan probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar.

El viento soplará desde el sur con intensidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, generando una sensación térmica más baja.

El pronóstico extendido indica que las condiciones se mantendrán frescas durante el martes, con lluvias aisladas y una mínima de 9°C, mientras que hacia el fin de semana regresarán las temperaturas primaverales, con máximas cercanas a los 30°C.