Tiempo en Alta Gracia: lunes fresco, con lluvias y viento sur

Tiempo en Alta Gracia: durante la tarde se podrá disfrutar del sol
Si bien se guardan fuertes vientos para la noche de este domingo, se espera una jornada agradable.
El SMN anticipa un día nublado e inestable, con probabilidad de lluvias y un marcado descenso de la temperatura. Las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora.Sociedad27 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 27 una jornada fresca y ventosa en la ciudad, con cielo mayormente cubierto y lluvias intermitentes. La temperatura máxima alcanzaría los 18°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 13°C.
Durante la mañana y la tarde se esperan probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar.
El viento soplará desde el sur con intensidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, generando una sensación térmica más baja.
El pronóstico extendido indica que las condiciones se mantendrán frescas durante el martes, con lluvias aisladas y una mínima de 9°C, mientras que hacia el fin de semana regresarán las temperaturas primaverales, con máximas cercanas a los 30°C.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con cielo cubierto, la posibilidad de lluvias y fuertes vientos del sector sur.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó que este sábado 25 de octubre habrá interrupciones en el servicio eléctrico en distintos sectores de Alta Gracia y zonas aledañas, por trabajos en la red aérea.
Desde las 8 de este viernes quedó prohibida la difusión de propaganda política, la realización de actos partidarios y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El jueves se presenta con máximas de hasta 34°C y aire pesado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas hacia la tarde y noche.
Si bien a nivel nacional la disputa está entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, aquí en Córdoba, el espacio Provincias Unidas que lidera Juan Schiaretti se presenta como la novedosa fuerza electoral enfrentada al oficialismo.
La Cámara Nacional Electoral informó que votó el 66 por ciento del electorado, la menor participación desde 1983
A la espera de los resultados nacionales y finalizado el recuento de votos en Despeñaderos, Provincias Unidas se impuso con el 44,6% de los votos, más de diez puntos de diferencia con La Libertad Avanza.
Con el 90,05% de votos escrutados la Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales 2025.
Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso en la provincia con el 42%, detrás se ubicó Provincias Unidas con el 28% y Defendamos Córdoba en tercer lugar, con el 8,7%.