Bono: $70.000 para jubilados, el haber mínimo sigue por debajo de la indigencia

(SN; Buenos Aires) El Gobierno nacional oficializó este martes el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, a través del Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Con esta medida, la jubilación mínima alcanzará los $403.150 durante noviembre, sumando el haber base de $333.150 —ajustado un 2,1 % por la inflación de septiembre— y el refuerzo previsional.

El beneficio será proporcional para quienes cobren un monto superior a la mínima pero inferior al total que se alcanza con el bono. Por ejemplo, un jubilado que perciba $350.000 recibirá $53.150 de refuerzo, hasta llegar al tope de $403.150.

A pesar de la medida, el monto total continúa por debajo de la línea de indigencia, que en septiembre se ubicó en $520.529 para una familia tipo, según el último informe del Indec. Esto significa que quienes perciben la jubilación mínima no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de alimentación.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo reconoció los efectos adversos de la inflación sobre los haberes previsionales y cuestionó la fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609, vigente desde 2021, al sostener que “no resguardaba el riesgo inflacionario y presentaba un gran desfasaje entre las variables económicas y su traslado a los haberes”.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno ha otorgado distintos bonos mensuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Durante 2024 se aplicaron dos bonos de $55.000 y, desde marzo de ese año, se estableció un refuerzo mensual de $70.000, que continúa vigente.

El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será objeto de descuentos ni computable para otros conceptos. Además, en el caso de pensiones con varios copartícipes, se considerará un único titular a los fines del beneficio.

El refuerzo alcanzará a los jubilados del sistema contributivo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables a cargo de la Anses.