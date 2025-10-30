González Olguín: “La economía real sigue tan mal como el viernes pasado”

Economía: Los alimentos volvieron a aumentar en octubre
El Gobierno llega a la elección con los bolsillos más golpeados. El precio de los alimentos acumula un alza de 3% en octubre y muestra una aceleración con relación a los meses previos.
El economista analizó en Siempre Radio el impacto político del escrutinio definitivo y cuestionó la ausencia de políticas para reactivar la economía real.Economía30 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Durante su columna de los jueves en Siempre Radio, el economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Eduardo González Olguín, realizó un extenso análisis sobre la situación económica del país tras el resultado electoral y el avance del escrutinio definitivo. Señaló que las encuestadoras “quedaron descolocadas” y advirtió que, pese a los cambios en la correlación legislativa, “la economía real sigue tan mal como el viernes pasado”.
“Estamos en un momento de altísima volatilidad —explicó—, donde sube el dólar, suben los títulos de deuda, pero no cambia la situación de fondo. No se sabe qué va a hacer el Gobierno, si va a tomar nota de las advertencias que incluso le hacen economistas liberales como Cavallo”. González Olguín sostuvo que la actual administración “no puede seguir pagando deuda con más deuda”, y comparó la dinámica con el proceso que derivó en la crisis de 2001.
El economista recordó que al asumir Javier Milei, “el Tesoro tenía apenas 40 millones de dólares”, y que hoy se gastan “1.800 millones por semana para contener el dólar”. Según explicó, la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario y de bonos “es muy fuerte y constante”, aunque genera dudas sobre si responde a una acción oficial o a intereses privados asociados.
Respecto de los bonos argentinos, González Olguín alertó por la falta de confianza de los grandes fondos: “Ayer vencieron 11,5 billones de dólares y sólo se renovó el 60%. Quedaron 4 billones y medio sueltos, que probablemente vayan al dólar. Eso marca una fragilidad preocupante”.
El analista también criticó la orientación de las medidas laborales impulsadas por el Gobierno nacional. “Si el 85% de la producción argentina se consume dentro del país, ¿cómo se supone que se va a mover la economía si cada vez los asalariados ganan menos?”, cuestionó. Afirmó que la discusión sobre “el costo laboral” ignora un punto esencial: “El salario no es un costo, es demanda. Si no aumentan los salarios, no repunta la economía”.
Finalmente, González Olguín señaló que incluso los economistas liberales más reconocidos advierten sobre la falta de un plan económico consistente. “Ojalá el Gobierno no crea que tiene la razón y siga matando a la industria, al comercio y empobreciendo a la gente”, concluyó.
El economista Eduardo González Olguín analizó en Siempre Radio la fallida intervención del Tesoro norteamericano para estabilizar el tipo de cambio.
El Banco Central confirmó el acuerdo de US$20.000 millones con Estados Unidos, sin precisar condiciones, plazos ni tasas, en un momento clave antes de las elecciones.
Los comercios pymes registraron una caída del 3,5% en las ventas. El ticket promedio de $37.124 representa un 16,7% menos de poder de compra que el año pasado.
Eduardo González Olguín analiza el impacto del swap de 20.000 millones de dólares y advierte sobre la situación de la economía argentina y la vulnerabilidad del comercio local.
La demanda de dólares se intensifica y los bancos venden cientos de millones cada semana. Economistas advierten que la política económica del Gobierno genera un círculo vicioso.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.
Excitado por los resultados electorales, el Gobierno avanza con su reforma laboral, redefine la relación entre empleadores y trabajadores, legaliza el monotributo como forma de empleo y amplía la precarización.
Vecinos de las favelas hallaron más de 50 cuerpos tras el operativo contra el Comando Vermelho. El Gobierno de Lula analiza una posible intervención federal ante la magnitud de la violencia.
El máximo tribunal confirmó las penas en suspenso por amenazas durante la asamblea de Papel Prensa y por el uso de fondos públicos en cotillón con la consignas "Clarín Miente"
Se trata de las áreas de Cultura, Deportes y Turismo e inversión, que adoptarán la figura de entes autárquicos.