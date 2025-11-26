Más desempleo: cierra fábrica de lavarropas que había abierto en 2022

Era humo de campaña: se evaporaron los u$s20.000M prometidos por EE.UU.
Wall Street Retira Mega-Crédito a Milei: Bancos frenan el préstamo de $20.000M por falta de garantías. Mercado reacciona con desplome y suba del Riesgo País.
Whirlpool Argentina anunció el cierre de su planta de Pilar. La empresa comunicó la desvinculación de 220 trabajadores. También hay despidos en otras fábricas.Economía26 de noviembre de 2025 SN
(Buenos Aires; SN).- Whirlpool Argentina anunció el cierre de su planta de producción ubicada en Pilar. La empresa despidió a 220 trabajadores. La planta abrió a fines de 2022. La medida se tomó por falta de competitividad para exportar y competencia de productos importados.
El anuncio
Whirlpool S.A. informó a sus accionistas y al mercado sobre la decisión. Comunicó que dejó de producir en Argentina. Explicó que la medida fue parte de un proceso de revisión estructural. Buscó la eficiencia operativa y la asignación responsable de recursos.
La empresa responsabilizó al contexto de desaceleración del consumo. También citó un aumento significativo de las importaciones. Las importaciones impactaron en la rentabilidad de la fabricación local.
La compañía aclaró que la decisión no afecta a las actividades de importación. Tampoco interferirá con la comercialización, distribución y servicio al cliente. Esas operaciones continuarán normalmente. La empresa mantiene su oficina comercial y de distribución. Allí siguen trabajando entre 100 y 120 personas.
Negociación con el Sindicato
La empresa comunicó la decisión a los empleados este miércoles. La compañía negoció con el sindicato (Unión Obrera Metalúrgica) el paquete de salida. Este incluyó la indemnización correspondiente más un plus.
La medida abarcó al personal de producción y a otros sectores. Esto incluyó áreas de ingeniería y calidad.
Fuentes de la empresa explicaron la necesidad de una operación más comercial que de fabricación. Señalaron que el modelo de negocio buscó ser más ágil y eficiente. Afirmaron que no pudo lograrse el objetivo.
Whirlpool es propietaria de las marcas Brastemp y Consul. La decisión se produjo luego de que anunciara una inversión de $102,31 millones en Brasil.
Impacto en otras empresas
La fábrica de ollas y sartenes Essen redujo el 10% de su personal. Essen, con sede en Venado Tuerto, Santa Fe, despidió a más de 30 empleados. El gremio UOM atribuyó la situación a la apertura de importaciones.
En Venado Tuerto también hubo despidos en otras empresas. Corven Amortiguadores sufrió 30 cesantías. Corven Moto despidió a otras 120 personas.
Wall Street Retira Mega-Crédito a Milei: Bancos frenan el préstamo de $20.000M por falta de garantías. Mercado reacciona con desplome y suba del Riesgo País.
En diez meses el sector se encuentra estancado con relación a 2024. La industria automotriz registró una contracción por cuarto mes en la producción de automóviles. El sector metalmecánico lleva tres meses de caída.
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Habrá 2x1 en los comercios adheridos a la medida que la Municipalidad impulsa para fortalecer al sector gastronómico de la ciudad.
Mientras las ventas minoristas pymes cayeron 1,4% interanual en octubre, CyberMonday 2025 creció 29% en facturación y marcó récord de ventas en línea.
Un experto en precarización, Julián de Diego, asesora al gobierno. La pluma que evitó sindicatos en Rappi ahora escribe la ley para todos. Penosos antecedentes del "especialista"
El carnicero Carlos Heredia afirmó que el consumo se desplomó en los barrios populares y que las expectativas para fin de año son “las más bajas en décadas”.
El periodista cordobés compartió con Siempre Radio anécdotas de su cercana relación con el "primer Diego". Sus entrevistas y críticas al entorno del astro.
Se trata de la pareja de Ornella Calvete, quien también debió alejarse del Ministerio de Economía, debido a su relación en la causa por los audios que revelan una trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad por la compra de medicamentos en la empresa Suizo Argentina.
Se trata de los restos humanos encontrados en Barrio Urquiza durante el 16 y 24 de noviembre pasado. La noticia fue informada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno.
Según precisaron hace más de una semana que viven esta situación en este barrio de la localidad donde viven alrededor de 150 familias.