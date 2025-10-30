Villa Ciudad de América: un motociclista sufrió graves lesiones y fue hospitalizado

Despeñaderos: fuego y daños en un taller mecánico durante la madrugada
El fuego se desató durante la madrugada en un taller de motos de barrio Los Pinos. Bomberos controlaron el siniestro y no se registraron personas lesionadas.
Policiales30 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Villa Ciudad de América) Pasado el mediodía de este jueves ocurrió un accidente en la localidad de Villa Ciudad de América, precisamente en el kilómetro 54 de ruta 5, donde se dio el impacto entre un automóvil y una motocicleta.
Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Mercedes Benz, conducido por un hombre de 51 años, y una moto Honda, en la que circulaba un joven de 37 años, quien resultó gravemente lesionado.
El motociclista sufrió fuertes traumatismos en su piernas y fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illía de Alta Gracia. En el lugar estuvo presente el personal de emergencias y de Bomberos Voluntarios de Villa Ciudad América, quienes colaboraron con la asistencia a los ocupantes de ambos rodados.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Este hecho de vandalismo ocurrió en Barrio Cámara, donde el individuo de 20 años realizó roturas del vehículo estacionado cuando fue sorprendido por los efectivos.
El accidente se produjo en barrio La Perla, donde el joven de 27 años debió ser asistido por diversas lesiones.
Se trata de dos sujetos que fueron sorprendidos cuando forcejeaban la puerta de un vehículo estacionado en la calle.
El joven automovilista de 19 años fue trasladado al Hospital con algunas lesiones.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda ubicada en barrio San Nicolas, donde secuestró dosis de cocaína y plantas de cannabis sativa.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.
Excitado por los resultados electorales, el Gobierno avanza con su reforma laboral, redefine la relación entre empleadores y trabajadores, legaliza el monotributo como forma de empleo y amplía la precarización.
El Gobierno busca reinstalar los vales de comida como parte del salario. En los ’90 beneficiaron a las empresas y recortaron derechos laborales y previsionales. Fueron derogados en 2007 tras denuncias de corrupción.
Vecinos de las favelas hallaron más de 50 cuerpos tras el operativo contra el Comando Vermelho. El Gobierno de Lula analiza una posible intervención federal ante la magnitud de la violencia.
Se trata de las áreas de Cultura, Deportes y Turismo e inversión, que adoptarán la figura de entes autárquicos.