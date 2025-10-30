Villa Ciudad de América: un motociclista sufrió graves lesiones y fue hospitalizado

(SN; Villa Ciudad de América) Pasado el mediodía de este jueves ocurrió un accidente en la localidad de Villa Ciudad de América, precisamente en el kilómetro 54 de ruta 5, donde se dio el impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Mercedes Benz, conducido por un hombre de 51 años, y una moto Honda, en la que circulaba un joven de 37 años, quien resultó gravemente lesionado.

El motociclista sufrió fuertes traumatismos en su piernas y fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illía de Alta Gracia. En el lugar estuvo presente el personal de emergencias y de Bomberos Voluntarios de Villa Ciudad América, quienes colaboraron con la asistencia a los ocupantes de ambos rodados.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.