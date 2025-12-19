Tiempo en Alta Gracia: Viernes caluroso con máxima de 35°

Reforma laboral: gremios y organizaciones sociales se movilizan en Córdoba
CGT y CTA se concentran este jueves en la ciudad de Córdoba y en distintos puntos del país para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
(Alta Gracia; SN) Este viernes 19 se presenta con cielo parcialmente nublado en Alta Gracia y temperaturas elevadas. La máxima alcanzará los 35 grados, mientras que la mínima fue de 19. No se esperan precipitaciones, aunque el viento será protagonista: soplará del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante la tarde.
Extendido para el fin de semana
Para el sábado 20, el SMN prevé un cambio en las condiciones del tiempo. Se esperan lluvias y tormentas aisladas a lo largo del día, con probabilidades que oscilarán entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 20.
El domingo 21 continuará la inestabilidad, con tormentas durante la madrugada y la mañana, y una mejora gradual hacia la tarde. La máxima ascenderá a 30 grados, mientras que la mínima se ubicará en 20.
De acuerdo al pronóstico oficial, el inicio de la próxima semana mostrará una paulatina estabilización de las condiciones, con temperaturas nuevamente en ascenso.
De la reunión participaron directivos policiales de la Departamental Santa María y funcionarios locales.
La Unidad Fija de Multa se actualizó a 1.696 pesos. Las infracciones leves comenzarán en $33.920 , mientras que las máximas superarán los tres millones.
Las centrales sindicales denunciaron que el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno Nacional busca restringir el derecho a la protesta, los convenios colectivos, aumentar la jornada laboral y el período de prueba.
Una noche "de trampa" convirtió en campo de batalla a una pizzería marplatense, cuando el destino puso cara a cara a dos hombres que nunca deberían haberse encontrado.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor intenso y ráfagas fuertes en la ciudad. Para el sábado y el domingo se esperan lluvias y tormentas, con un leve descenso de temperatura.
El oficialismo esperaba un trámite rápido en el Senado, pero las disidencias y la falta de respaldo político frenaron el avance del proyecto.
Inspectores municipales realizaron controles en avenidas y arterias clave de la ciudad. Se verificó documentación, uso de casco y escapes antirreglamentarios.