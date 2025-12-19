Tiempo en Alta Gracia: Viernes caluroso con máxima de 35°

(Alta Gracia; SN) Este viernes 19 se presenta con cielo parcialmente nublado en Alta Gracia y temperaturas elevadas. La máxima alcanzará los 35 grados, mientras que la mínima fue de 19. No se esperan precipitaciones, aunque el viento será protagonista: soplará del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante la tarde.

Extendido para el fin de semana

Para el sábado 20, el SMN prevé un cambio en las condiciones del tiempo. Se esperan lluvias y tormentas aisladas a lo largo del día, con probabilidades que oscilarán entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 20.

El domingo 21 continuará la inestabilidad, con tormentas durante la madrugada y la mañana, y una mejora gradual hacia la tarde. La máxima ascenderá a 30 grados, mientras que la mínima se ubicará en 20.

De acuerdo al pronóstico oficial, el inicio de la próxima semana mostrará una paulatina estabilización de las condiciones, con temperaturas nuevamente en ascenso.