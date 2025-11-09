Superclásico: Boca se aprovechó del "SuperRiver" y lo humilló

(Buenos Aires; NA).- Boca le ganó 2-0 en el Superclásico a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, y se convirtió en el cuarto equipo clasificado a la Copa Libertadores 2026.

El “Xeneize” sacó su boleto para el máximo torneo continental ya que alcanzó los 59 puntos en la tabla anual, donde se aseguró la segunda posición que le permitirá disputar la fase de grupos.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda se suman a Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Rosario Central. De estos tres equipos mencionados, los primeros dos lo hicieron por ganar el Torneo Apertura y la Copa Argentina, respectivamente, mientras que el “Canalla” lo hizo por su posición en la tabla anual.

River, por su parte, quedó muy complicado, ya que ocupa el tercer puesto en la tabla anual, que le da el boleto para la fase previa de la Copa Libertadores, aunque este lunes podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors, que lo relegarían a un cuarto o quinto lugar que solo le daría la clasificación para la Copa Sudamericana.

La otra alternativa además de la tabla anual que tiene River para clasificar a la edición 2026 de la Copa Libertadores, torneo que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015, sería consagrándose campeón del Torneo Clausura, aunque las ocho derrotas en los últimos 11 partidos no le generan mucha esperanza a los hinchas millonarios.

Como si esto fuera poco, en la decimosexta fecha, que será la última antes de los playoffs, River tendrá una durísima visita ante Vélez, uno de los mejores equipos del fútbol argentino en este semestre.