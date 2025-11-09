Superclásico: Boca se aprovechó del "SuperRiver" y lo humilló

A los 83 años falleció Daniel Willington
Recordado como una de las máximas figuras de Talleres y de diferentes equipos nacionales, Willington pasó a la inmortalidad como una leyenda del fútbol cordobés.
El xeneise venció 2 a 0 a su histórico rival en un partido que bien podría haber terminado en goleada. Gallardo se fue de la Bombonera sin hacer declaraciones a la prensa.Deportes09 de noviembre de 2025 SN
(Buenos Aires; NA).- Boca le ganó 2-0 en el Superclásico a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, y se convirtió en el cuarto equipo clasificado a la Copa Libertadores 2026.
El “Xeneize” sacó su boleto para el máximo torneo continental ya que alcanzó los 59 puntos en la tabla anual, donde se aseguró la segunda posición que le permitirá disputar la fase de grupos.
De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda se suman a Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Rosario Central. De estos tres equipos mencionados, los primeros dos lo hicieron por ganar el Torneo Apertura y la Copa Argentina, respectivamente, mientras que el “Canalla” lo hizo por su posición en la tabla anual.
River, por su parte, quedó muy complicado, ya que ocupa el tercer puesto en la tabla anual, que le da el boleto para la fase previa de la Copa Libertadores, aunque este lunes podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors, que lo relegarían a un cuarto o quinto lugar que solo le daría la clasificación para la Copa Sudamericana.
La otra alternativa además de la tabla anual que tiene River para clasificar a la edición 2026 de la Copa Libertadores, torneo que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015, sería consagrándose campeón del Torneo Clausura, aunque las ocho derrotas en los últimos 11 partidos no le generan mucha esperanza a los hinchas millonarios.
Como si esto fuera poco, en la decimosexta fecha, que será la última antes de los playoffs, River tendrá una durísima visita ante Vélez, uno de los mejores equipos del fútbol argentino en este semestre.
La ciudad presentó a 10 atletas de alto rendimiento que recibirán un aporte mensual de $300.000 y apoyo logístico para competir a nivel nacional e internacional.
El 25 de octubre de 1997, El Diego, Barrilete Cósmico, jugaba su último partido como profesional. Fue con su camiseta del corazón, esa que lleva tatuada en su eternidad y le recuerda al beso de La Tota, nada mas y nada menos que en un superclásico.
El sistema premia victorias contra rivales de mayor jerarquía y penaliza derrotas frente a equipos de menor posición. La caída ante Ecuador le costó a Argentina varios puntos. La posición en que quedó.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado para el Mundial 2026, se medirá frente a la Vinotinto que marcará la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino en dicha instancia.
El encuentro por la Copa Sudamericana terminó en incidentes con diez heridos y noventa detenidos. Conmebol responsabilizó a Independiente por la falta de seguridad.
Santiago Korovsky no dejó pasar una solicitud de la ministra de Seguridad -que imitó un histórico cartel de reclutamiento del Río Sam- y actuó con ironía.
Dos adolescentes se resistieron a un robo. El presunto ladrón intentó escapar y clamufarse, pero fue descuebierto y ya está detenido.
Detuvieron a un hombre en una panadería de Alta Gracia tras ser sorprendido sustrayendo dinero de la caja registradora
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Convocado por el gobierno nacional, el Gobernador se reunirá el lunes con Adorni y Santilli en el marco de las reformas que impulsa el gobierno nacional, pero lleva en carpeta históricos reclamos.