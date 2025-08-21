Violencia: escándalo en la Sudamericana, 10 heridos y 90 detenidos

El encuentro por la Copa Sudamericana terminó en incidentes con diez heridos y noventa detenidos. Conmebol responsabilizó a Independiente por la falta de seguridad.

Deportes21 de agosto de 2025 SN
Independiente de Avellaneda, batalla campal Sudamericana
Independiente de Avellaneda, batalla campal Sudamericana

(SN; Buenos Aires) El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado en la madrugada de este jueves tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de diez heridos y noventa detenidos en el estadio Libertadores de América.

El enfrentamiento comenzó cuando simpatizantes chilenos arrojaron palos, botellas y butacas desde la tribuna alta hacia los sectores ocupados por la hinchada local, lo que derivó en una violenta respuesta de la barra de Independiente. La policía intervino dentro y fuera del estadio, donde se registraron destrozos y corridas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) responsabilizó al club argentino por la falta de garantías de seguridad y derivó el caso a su tribunal disciplinario. “El comportamiento de los hinchas chilenos fue repudiable, destrozaron los baños”, respondió el presidente de Independiente, Néstor Grindetti.

Desde la Universidad de Chile, el titular Michael Clark señaló que “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó la “evidente irresponsabilidad en la organización” y ordenó a su embajador asistir a los heridos en Buenos Aires.

El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. El futuro de la serie y las posibles sanciones quedarán en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-08-20 at 4.37.26 PM

Córdoba: cómo votó cada diputado el rechazo al veto a discapacidad

Redacción SN
Política20 de agosto de 2025

Con apoyo opositor y grietas en La Libertad Avanza, la Cámara reafirma derechos de personas con discapacidad. El colectivo local en lucha por la defensa de los derechos de la ciudadanía compartió el tablero realizado a mano luego de la sesión en Diputados, que grafica la decisión de cada legislador cordobés.

diputados

Diputados ratificó el veto de Milei y negó el aumento de jubilaciones

Redacción SN
Política20 de agosto de 2025

El Gobierno logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados, con 83 votos que lo respaldaron frente a los 160 legisladores que mantuvieron su decisión de apoyar a los jubilados. La oposición buscaba poner en vigencia la norma que aumenta los haberes en un 7.2% y amplía el bono a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email