Violencia: escándalo en la Sudamericana, 10 heridos y 90 detenidos

F1: Colapinto quedó eliminado de la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña
En el Circuito de Silverstone, el piloto argentino quedó descalificado por un trompo que le hizo perder el control de su Alpine.
El encuentro por la Copa Sudamericana terminó en incidentes con diez heridos y noventa detenidos. Conmebol responsabilizó a Independiente por la falta de seguridad.Deportes21 de agosto de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado en la madrugada de este jueves tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de diez heridos y noventa detenidos en el estadio Libertadores de América.
El enfrentamiento comenzó cuando simpatizantes chilenos arrojaron palos, botellas y butacas desde la tribuna alta hacia los sectores ocupados por la hinchada local, lo que derivó en una violenta respuesta de la barra de Independiente. La policía intervino dentro y fuera del estadio, donde se registraron destrozos y corridas.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) responsabilizó al club argentino por la falta de garantías de seguridad y derivó el caso a su tribunal disciplinario. “El comportamiento de los hinchas chilenos fue repudiable, destrozaron los baños”, respondió el presidente de Independiente, Néstor Grindetti.
Desde la Universidad de Chile, el titular Michael Clark señaló que “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó la “evidente irresponsabilidad en la organización” y ordenó a su embajador asistir a los heridos en Buenos Aires.
El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. El futuro de la serie y las posibles sanciones quedarán en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.
El Festival de Cine Monumental Sierras de Alta Gracia comenzará el próximo viernes 21 de agosto, con una programación que incluye cortometrajes de estudiantes, películas para todo público y actividades educativas.
En el programa Argenzuela de la señal televisiva C5N salieron a la luz los audios que demuestran el presunto cobro de retornos de distintos funcionarios del Gobierno en la compra y provisión de medicamentos a un laboratorio.
Con apoyo opositor y grietas en La Libertad Avanza, la Cámara reafirma derechos de personas con discapacidad. El colectivo local en lucha por la defensa de los derechos de la ciudadanía compartió el tablero realizado a mano luego de la sesión en Diputados, que grafica la decisión de cada legislador cordobés.
El nuevo bloque será integrada por Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González, y la ex libertaria Lourdes Arrieta "No hay democracia dentro del gobierno", dijo D'Alessandro.
El Gobierno logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados, con 83 votos que lo respaldaron frente a los 160 legisladores que mantuvieron su decisión de apoyar a los jubilados. La oposición buscaba poner en vigencia la norma que aumenta los haberes en un 7.2% y amplía el bono a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.