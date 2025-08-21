Violencia: escándalo en la Sudamericana, 10 heridos y 90 detenidos

(SN; Buenos Aires) El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado en la madrugada de este jueves tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de diez heridos y noventa detenidos en el estadio Libertadores de América.

El enfrentamiento comenzó cuando simpatizantes chilenos arrojaron palos, botellas y butacas desde la tribuna alta hacia los sectores ocupados por la hinchada local, lo que derivó en una violenta respuesta de la barra de Independiente. La policía intervino dentro y fuera del estadio, donde se registraron destrozos y corridas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) responsabilizó al club argentino por la falta de garantías de seguridad y derivó el caso a su tribunal disciplinario. “El comportamiento de los hinchas chilenos fue repudiable, destrozaron los baños”, respondió el presidente de Independiente, Néstor Grindetti.

Desde la Universidad de Chile, el titular Michael Clark señaló que “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó la “evidente irresponsabilidad en la organización” y ordenó a su embajador asistir a los heridos en Buenos Aires.

El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. El futuro de la serie y las posibles sanciones quedarán en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.