EL último de Messi: Argentina recibe a Venezuela en una noche emotiva

Violencia: escándalo en la Sudamericana, 10 heridos y 90 detenidos
El encuentro por la Copa Sudamericana terminó en incidentes con diez heridos y noventa detenidos. Conmebol responsabilizó a Independiente por la falta de seguridad.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado para el Mundial 2026, se medirá frente a la Vinotinto que marcará la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino en dicha instancia.Deportes04 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Este jueves, la Selección argentina recibe a su par de Venezuela en el estadio Más Monumental por la fecha 17 de la Eliminatorias para el Mundial 2026, noche que más allá de los puntos, lo que emociona al público nacional es el último partido oficial de Lionel Messi en el país.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene el pase asegurado a la Copa del Mundo. La duda del DT pasa por quién acompañará a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo.
Con poco entrenamiento por el retraso de su vuelo, Alexis Mac Allister no será de la partida, por lo que Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González, disputan un lugar. El volante del Cuomo italiano pica en punta para ser titular este jueves, mientras que el flamante jugador del Real Madrid y el refuerzo del Atlético Madrid corren con desventajas.
En tanto, arriba ya está confirmada la dupla que acompañará al capitán en su último partido en casa: Thiago Almada y Julián Álvarez serán titulares.
En el Circuito de Silverstone, el piloto argentino quedó descalificado por un trompo que le hizo perder el control de su Alpine.
La Selección buscará esta noche su cuarto triunfo consecutivo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Alejandro Fabbri, periodista e hincha histórico del Calamar, compartió la emoción por el título conseguido ante Huracán y destacó la transformación institucional y deportiva que permitió alcanzar la cima del fútbol argentino.
El Turismo Carretera volvió al Cabalén con más de 100 mil personas. Récord hotelero y gran impacto económico.
"El Calamar" es campeón del Torneo Apertura 2025 tras vencer 1-0 a Huracán. Hito histórico y pasaje a la Copa Libertadores.
Las cámaras televisivas registraron el momento en que esta patota ingresó sin identificación alguna y ocultándose el rostro. Estas imágenes se dan luego de la denuncia realizada por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien habló de una posible irrupción de "barrabravas acarreados por los organizadores del acto".
El joven deportista, oriundo de Alta Gracia, recibió un beneplácito legislativo por su desempeño en el torneo disputado en Dinamarca.
Se trata de la iniciativa que busca el protagonismo de jóvenes locales en la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.
El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante la jornada, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 6 °C y los 12 °C.
Atropellado en 2023 y con secuelas permanentes, reclama frente al municipio un plan de pago por los impuestos de su vivienda que la Municipalidad judicializó mientras estaba internado.