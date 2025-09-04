EL último de Messi: Argentina recibe a Venezuela en una noche emotiva

(SN; con información de C5N) Este jueves, la Selección argentina recibe a su par de Venezuela en el estadio Más Monumental por la fecha 17 de la Eliminatorias para el Mundial 2026, noche que más allá de los puntos, lo que emociona al público nacional es el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene el pase asegurado a la Copa del Mundo. La duda del DT pasa por quién acompañará a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo.

Con poco entrenamiento por el retraso de su vuelo, Alexis Mac Allister no será de la partida, por lo que Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González, disputan un lugar. El volante del Cuomo italiano pica en punta para ser titular este jueves, mientras que el flamante jugador del Real Madrid y el refuerzo del Atlético Madrid corren con desventajas.



En tanto, arriba ya está confirmada la dupla que acompañará al capitán en su último partido en casa: Thiago Almada y Julián Álvarez serán titulares.