Gobierno: después de Francos, Milei acelera la purga en su equipo

El presidente formalizó la salida de José Luis Vila de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. En la Casa Rosada anticipan más desplazamientos de funcionarios vinculados al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.Política11 de noviembre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, en el marco de una serie de movimientos internos que buscan reorganizar el equipo tras la salida de Guillermo Francos. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 791/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
“Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2025, la renuncia presentada por el señor José Luis Vila al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, indica el texto firmado por el presidente y por el actual jefe de Gabinete. El decreto también expresa un agradecimiento formal “por los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.
Vila había puesto a disposición su renuncia el 1° de noviembre, tras la salida de Francos del Gabinete nacional. Su dimisión se suma a la reestructuración que inició la gestión de Manuel Adorni, recientemente designado al frente de la Jefatura.
Fuentes de Casa Rosada señalaron que no se trata de un hecho aislado. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno planea reemplazar a los funcionarios que mantienen vínculos políticos con el exministro coordinador. Entre los nombres que podrían seguir el mismo camino se encuentran Oscar Moscariello, subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, y José “Cochi” Rolandi, actual vicejefe de Gabinete.
Rolandi, de perfil técnico y cercano a Nicolás Posse, continúa en funciones, aunque su permanencia genera diferencias internas. Pese a las tensiones, su experiencia operativa le otorga margen de continuidad en medio del proceso de reacomodamiento.
En paralelo, el Poder Ejecutivo oficializó el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes —que encabeza Daniel Scioli— a la órbita de la Jefatura de Gabinete, una decisión que refuerza la centralización de áreas clave bajo la conducción de Adorni.
La salida de Vila marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del Gabinete nacional, donde el presidente Milei avanza en consolidar un equipo más alineado con su actual conducción política.
