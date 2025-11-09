Llaryora vuelve a Casa Rosada con más ganas de decir que de escuchar

(Córdoba; SN).– El Martín Llaryora, se convertirá este lunes en una pieza clave en la ronda de negociaciones que el Gobierno nacional -a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el nuevo ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli- busca establecer con los mandatarios provinciales para impulsar las denominadas "reformas de segunda generación". El encuentro en Casa Rosada no solo marca una posible reactivación del diálogo con la oposición peronista que no se oponía demasiado, sino que también pondrá en el centro de la escena los reclamos de fondos de Córdoba y el debate sobre la reforma laboral.

Relación Llaryora-Nación: de la tensión a la apertura

La reunión bilateral entre Llaryora y Santilli -cuya asunción formal es inminente- será la primera de este tipo desde el reciente reordenamiento de Gabinete. Este encuentro se interpreta como un "cambio de actitud" del Gobierno de Javier Milei, algo que el propio Llaryora valoró, aunque con advertencias.

Desde Córdoba se insiste en que la apertura debe transformarse en un diálogo "amplio, institucional y federal" que exceda a los gobernadores e incluya a los sectores productivos y sociales. La tensión previa, marcada por lo que Llaryora denominó "agravios y el destrato" en los primeros meses de gestión, parece dar paso a una etapa de mayor conciliación, aunque el gobernador ha sido claro: "Queremos ayudar, queremos dialogar, no queremos insultos ni agravios. Argentina va a salir adelante tirando todos para el mismo lado".

Agenda Cordobesa: eje en los fondos sustraídos

La visita de Llaryora tiene una agenda cargada de solicitudes, en línea con los reclamos de federalismo fiscal de otras provincias. Si bien un funcionario cercano al gobernador señaló que "la agenda la marca el que invita", el eje principal de la conversación rondará el inminente debate del Presupuesto Nacional 2026 en sesiones extraordinarias de diciembre.

El principal punto de la provincia será la necesidad de un programa gradual para recuperar fondos que fueron “sustraídos intempestivamente”. Llaryora planteará específicamente la restitución de recursos clave, entre ellos:

Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

Subsidios al transporte, cuyo reparto está fuertemente centralizado en la Capital Federal.

Fondos destinados a salud.

Reactivación de partidas para obra pública.

Estos reclamos se dan en un contexto donde los gobiernos locales y provinciales "sostuvieron la paz social" ante el retiro del Estado nacional de áreas clave.

La Reforma Laboral: "modernización sí, retroceso no"

Otro de los puntos calientes en la agenda nacional y en el Congreso es la impulsada reforma laboral. La postura de Llaryora, en línea con un sector del peronismo no kirchnerista, es enfática y marca una línea de negociación:

“Hace falta una modernización laboral, sobre todo para las pequeñas empresas y los trabajadores informales, pero no se puede retroceder en los derechos conquistados”.

El mandatario cordobés diferencia entre "modernizar para crecer" y "retroceder en derechos". Enfatizó que "hoy no es momento de retroceder, es momento de avanzar", concluyendo que la necesidad es modernizar la Argentina, pero "para salir adelante, no para atrasarla. Ni un paso atrás en los derechos laborales ya conquistados”.

Esta posición del cordobés refleja un consenso creciente entre los gobernadores dialoguistas, como el chubutense Ignacio Torres, quien también destacó la necesidad de una reforma para blanquear el 50% del empleo no registrado, pero "garantizando derechos adquiridos".

Búsqueda de consensos: La meta de Santilli

La ronda de encuentros bilaterales, que comenzó el pasado viernes con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), tiene el objetivo de aceitar vínculos y conseguir los votos necesarios para aprobar reformas cruciales, como la laboral, tributaria, penal y, primordialmente, el Presupuesto 2026 antes de fin de año.

Santilli busca conocer la posición individual de cada gobernador para gestionar los consensos. De esta primera ronda han quedado excluidos los gobernadores del peronismo opositor (Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella), lo que subraya el foco del Gobierno en asegurar acuerdos con figuras consideradas "dialoguistas" como Llaryora.

Tras la ronda de bilaterales, Casa Rosada planea coordinar una nueva foto de conjunto con todos los representantes provinciales.