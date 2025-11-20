Alta Gracia: invitan a comercios a participar de la “Noche 2x1 en hamburguesas”

Alta Gracia: avanzan las obras del servicio de agua en Villa Camiares
Se trata de la segunda etapa de esta obra que consiste en instalación de más de 1000 metros de cañería para mejorar la calidad del servicio en el sector.
Se trata de una nueva propuesta articulada de manera conjunta entre el municipio y el Centro de Comercio, similar a la "Noche de los helados" y la "Noche de las pizzas 2x1".
(SN; Alta Gracia) Luego de la gran participación de la “Noche de las pizzas 2x1” y la “Noche de los helados”, el Gobierno local comunico que se encuentra en planificación la “Noche 2x1 en hamburguesas”, por lo cual invitan a comercios de la ciudad a participar de esta nueva propuesta.
Al igual que las otras iniciativas, se trata de un trabajo articulado de manera conjunta entre municipio y el Centro de Comercio, con el objetivo de contribuir al movimiento comercial en la ciudad.
Los comercios que deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre completando el formulario disponible en este enlace.
Esta nueva propuesta se enmarca en una serie de acciones previstas para contribuir al movimiento de los comercios de la ciudad, como fueron recientemente la “Noche de las Pizzas 2x1” y la “Noche de los Helados”.
Abrió el período de registro de aspirantes para carreras terciarias que se dictan en la ciudad.
En total, el municipio informó que se completaron unos 5.000 metros cuadrados de hormigón, en el marco del plan permanente de mejoras, que tiene como objetivo la optimización de las condiciones de tránsito y seguridad vial.
Actos por el 79.º aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla y el 55.º del museo, teatro de sombras, conciertos y actividades en museos; entrada libre y gratuita.
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
El responsable de Salud de la comuna es dueño de un centro médico privado. Una bioquímica vinculada a la Tesorera comunal presta servicios en ambos espacios. Crecen las dudas sobre el manejo del área sanitaria.
La Justicia ordenó 25 allanamientos en Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia, donde detuvo a 17 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con autos y motos.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La finalización del programa "Alta Gracia Potencia" reunió a 500 alumnos en un Escape Room. El ciclo buscó fortalecer la enseñanza de matemáticas en 10 escuelas secundarias.
Redes sociales son la principal fuente de noticias para estudiantes de Periodismo en América Latina. Prefieren el microcontenido, lo visual y el humor. Evitan la TV por negatividad.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo desató el escándalo por retener comida en galpones la cual era destinada a comedores populares, sino que se comprobó el funcionamiento de un desarmadero de vehículos en Villa Martelli.