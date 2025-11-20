Alta Gracia: invitan a comercios a participar de la “Noche 2x1 en hamburguesas”

(SN; Alta Gracia) Luego de la gran participación de la “Noche de las pizzas 2x1” y la “Noche de los helados”, el Gobierno local comunico que se encuentra en planificación la “Noche 2x1 en hamburguesas”, por lo cual invitan a comercios de la ciudad a participar de esta nueva propuesta.

Al igual que las otras iniciativas, se trata de un trabajo articulado de manera conjunta entre municipio y el Centro de Comercio, con el objetivo de contribuir al movimiento comercial en la ciudad.

Los comercios que deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre completando el formulario disponible en este enlace.

Esta nueva propuesta se enmarca en una serie de acciones previstas para contribuir al movimiento de los comercios de la ciudad, como fueron recientemente la “Noche de las Pizzas 2x1” y la “Noche de los Helados”.