Tiempo en Alta Gracia: domingo ideal para ir al río

Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y algo nublado
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una temperatura máxima de 27 grados y con el cielo parcialmente cubierto.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada calurosa, con algunas nubes cubriendo el cielo y vientos del sector norte.Sociedad23 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada calurosa y con algunas nubes cubriendo el cielo, ideal para pasar el día al lado de algún cauce de río o caminatas al aire libre.
La máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. Por la tarde habrá momentos en que estará despejado, con la presencia intermitente del sol y momentos en lo que permanecerá parcialmente nublado.
Por otro lado, se aguardan vientos del sector norte a unos 22 kilómetros por hora.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
