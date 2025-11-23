Tiempo en Alta Gracia: domingo ideal para ir al río

(SN; Alta Gracia) Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada calurosa y con algunas nubes cubriendo el cielo, ideal para pasar el día al lado de algún cauce de río o caminatas al aire libre.

La máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. Por la tarde habrá momentos en que estará despejado, con la presencia intermitente del sol y momentos en lo que permanecerá parcialmente nublado.

Por otro lado, se aguardan vientos del sector norte a unos 22 kilómetros por hora.