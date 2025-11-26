Alta Gracia: detuvieron al hombre acusado de robar juegos alquilados

(SN; Alta Gracia) Personal policial detuvo este lunes por la tarde a un hombre de 35 años en barrio Parque Virrey, en el marco de una denuncia por robo de elementos alquilados. El procedimiento se realizó a las 17:55 en calle Fortunato González al 1900.

La intervención comenzó luego de que un hombre de 37 años informara que había alquilado un castillo inflable, un metegol y un tejo a dos personas, y que, al regresar al domicilio para retirarlos, constató que los elementos habían sido sustraídos.

Tras el aviso, efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaron un control en las inmediaciones. A pocos metros del lugar, un hombre fue señalado por los damnificados como uno de los involucrados en el hecho. Con el apoyo de grabaciones de cámaras de seguridad, se procedió a su aprehensión.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente. Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial de Alta Gracia para la continuidad del proceso.