Alta Gracia: detuvieron al hombre acusado de robar juegos alquilados

Villa La Bolsa: una conductora perdió el control y terminó en la banquina
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.Policiales26 de noviembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Personal policial detuvo este lunes por la tarde a un hombre de 35 años en barrio Parque Virrey, en el marco de una denuncia por robo de elementos alquilados. El procedimiento se realizó a las 17:55 en calle Fortunato González al 1900.
La intervención comenzó luego de que un hombre de 37 años informara que había alquilado un castillo inflable, un metegol y un tejo a dos personas, y que, al regresar al domicilio para retirarlos, constató que los elementos habían sido sustraídos.
Tras el aviso, efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaron un control en las inmediaciones. A pocos metros del lugar, un hombre fue señalado por los damnificados como uno de los involucrados en el hecho. Con el apoyo de grabaciones de cámaras de seguridad, se procedió a su aprehensión.
El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente. Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial de Alta Gracia para la continuidad del proceso.
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.
Del operativo participó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe comunal Gerardo Martínez.
El accidente ocurrió en el barrio El Golf, donde por causas a establecer, el conductor de 17 años chocó su Renault Megane contra el poste de alumbrado público.
El accidente ocurrió en la avenida San Martín, donde el hombre de 58 años perdió el control y cayó a la carpeta asfáltica.
El hecho se registró en la “Parrilla el Gringo”, de barrio Parque Casino, donde una pareja ingresó con elementos cortantes y sin autorización, y luego dos individuos agredieron a los uniformados.
El carnicero Carlos Heredia afirmó que el consumo se desplomó en los barrios populares y que las expectativas para fin de año son “las más bajas en décadas”.
El periodista cordobés compartió con Siempre Radio anécdotas de su cercana relación con el "primer Diego". Sus entrevistas y críticas al entorno del astro.
Se trata de la pareja de Ornella Calvete, quien también debió alejarse del Ministerio de Economía, debido a su relación en la causa por los audios que revelan una trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad por la compra de medicamentos en la empresa Suizo Argentina.
Se trata de los restos humanos encontrados en Barrio Urquiza durante el 16 y 24 de noviembre pasado. La noticia fue informada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno.
Según precisaron hace más de una semana que viven esta situación en este barrio de la localidad donde viven alrededor de 150 familias.