Congreso vallado: la Policía cortó el tránsito en una nueva marcha de jubilados

Caída del consumo: las ventas mayoristas marcaron un nuevo retroceso en septiembre
Las ventas mayoristas cayeron un 13,1% intermensual, mientras que en los supermercados retrocedieron un -0,8%.
En nuevo mega-operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron a los alrededores del Congreso Nacional ante la tradicional movilización de jubilados que se realiza los miércoles, en reclamo de un aumento en los haberes.Nacionales26 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Un grupo de integrantes de la Policía Federal cortó el tránsito este miércoles en la Avenida Rivadavia, en el marco de una nueva movilización de los jubilados al Congreso en reclamo de un incremento en los haberes y en rechazo de las políticas del gobierno de Javier Milei.
El periodista Nicolás Munafó marcó en el móvil de De Una, por C5N, el amplio operativo policial por la movilización: "Los jubilados y distintas organizaciones sociales salieron a la calle a protestar a pesar del calor. Hay muchas personas ubicada sobre la Avenida Rivadavia y está todo vallado. Alrededor de las 13:30 las vallas ya estaban colocadas de punta a punta en el Congreso".
En tal sentido, advirtió que el despliegue de las fuerzas de seguridad fue desmedido. "El operativo terminó cortando el tránsito. La que sí está habilitada es la Avenida Entre Ríos pero Rivadavia e Hipólito Yrigoyen están completamente cerradas por las vallas metálicas. es desproporcional la cantidad de efectivos en cuanto a la gente que está marchando", expresó.
En tanto, marcó que se espera que las próximas movilizaciones comiencen en un nuevo horario debido a las altas temperaturas: "Seguramente, habrá un horario después de las 17 para dejar el horario de invierno y volver al del verano".
Por su parte, el cronista Bernardo Magnago expuso los vehículos preparados, en el marco del megaoperativo. "Hay una enorme cantidad de carros sobre Avenida Rivadavia que están dispuestos para intervenir en caso de que sea necesario. En el Congreso no hay sesión", señaló.
Las ventas mayoristas cayeron un 13,1% intermensual, mientras que en los supermercados retrocedieron un -0,8%.
Se trata de la pareja de Ornella Calvete, quien también debió alejarse del Ministerio de Economía, debido a su relación en la causa por los audios que revelan una trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad por la compra de medicamentos en la empresa Suizo Argentina.
Monteoliva es cordobesa y ocupó el mismo cargo a nivel provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota, cuando ocurrió el acuartelamiento policial en 2013. Además fue directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich.
Se trata de Carlos Alberto Presti, quien se desempeñaba como jefe del Ejército y se convierte en el primer militar desde 1983 en asumir al frente de un ministerio. Su padre Roque Presti fue comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura.
Desde la comunidad científica le enviaron una carta abierta al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, a quien alertaron por el "enorme peligro" que implica este acto impulsado por la diputada chaqueña del Pro, Marilú Quiróz, que cuestiona el calendario de vacunación y a los organismos sanitarios de control estatal.
Los datos se desprenden del último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET.
El carnicero Carlos Heredia afirmó que el consumo se desplomó en los barrios populares y que las expectativas para fin de año son “las más bajas en décadas”.
Se trata de los restos humanos encontrados en Barrio Urquiza durante el 16 y 24 de noviembre pasado. La noticia fue informada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno.
La presidenta del centro vecinal, Olga Oviedo, señaló dificultades persistentes en la zona alta del barrio y advirtió que algunas familias evalúan acciones legales ante la falta de soluciones.
La infectóloga Sandra Arrúa señaló que la ciudad mantiene un crecimiento sostenido de contagios y pidió reforzar campañas, acceso a preservativos y testeo temprano.
Whirlpool Argentina anunció el cierre de su planta de Pilar. La empresa comunicó la desvinculación de 220 trabajadores. También hay despidos en otras fábricas.