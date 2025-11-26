Congreso vallado: la Policía cortó el tránsito en una nueva marcha de jubilados

(SN; con información de C5N) Un grupo de integrantes de la Policía Federal cortó el tránsito este miércoles en la Avenida Rivadavia, en el marco de una nueva movilización de los jubilados al Congreso en reclamo de un incremento en los haberes y en rechazo de las políticas del gobierno de Javier Milei.



El periodista Nicolás Munafó marcó en el móvil de De Una, por C5N, el amplio operativo policial por la movilización: "Los jubilados y distintas organizaciones sociales salieron a la calle a protestar a pesar del calor. Hay muchas personas ubicada sobre la Avenida Rivadavia y está todo vallado. Alrededor de las 13:30 las vallas ya estaban colocadas de punta a punta en el Congreso".



En tal sentido, advirtió que el despliegue de las fuerzas de seguridad fue desmedido. "El operativo terminó cortando el tránsito. La que sí está habilitada es la Avenida Entre Ríos pero Rivadavia e Hipólito Yrigoyen están completamente cerradas por las vallas metálicas. es desproporcional la cantidad de efectivos en cuanto a la gente que está marchando", expresó.

En tanto, marcó que se espera que las próximas movilizaciones comiencen en un nuevo horario debido a las altas temperaturas: "Seguramente, habrá un horario después de las 17 para dejar el horario de invierno y volver al del verano".

Por su parte, el cronista Bernardo Magnago expuso los vehículos preparados, en el marco del megaoperativo. "Hay una enorme cantidad de carros sobre Avenida Rivadavia que están dispuestos para intervenir en caso de que sea necesario. En el Congreso no hay sesión", señaló.