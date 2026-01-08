Ajuste y recesión: la industria y la construcción continúan con fuertes caídas

Incendios en la Patagonia: la importancia de la Ley de Manejo del Fuego que el Gobierno quiere derogar
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
En noviembre, ambos indicadores se ubicaron en terreno negativo. Mientras la industria continúa en caída, el sector de la construcción volvió a caer por segunda vez en 2025.Nacionales08 de enero de 2026SN
(SN; con información de NA) Tanto el sector industrial como el de la construcción cerraron noviembre con pésimos resultados. Con respecto al primero, cayó casi 9% en la medición interanual, reflejando la tendencia en caída consolidada; para el segundo indicador, es la segunda vez que cierra en terreno negativo, tras haber caído 4,7% contra noviembre del 2024.
Tanto la producción fabril como la construcción se enfriaron en el penúltimo mes del 2025. Ambos indicadores mostraron resultados desfavorables para el fin de año.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas en base a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el sector industrial registró su quinto mes consecutivo en caída, mientras que la construcción obtuvo su segundo mes en el año con un resultado poco alentador.
La industria no repunta
En noviembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero)
mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2024. Comparado con octubre, el IPI manufacturero cayó 0,6%.
Sin embargo, los meses que sí cerró en alza (desde enero hasta junio) parecen haber tenido más influencia al momento de medir el acumulado del año: subió 2% respecto a igual período de 2024.
Con esta nueva caída, registra el quinto mes del año consecutivo en caída: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%), octubre (-2,8%) y noviembre (-8,7%).
Uno por uno, los números de la industria:
En particular, cayó 4,7% interanual y 4,1% mensual. En el período enero-noviembre mostró un aumento del 6,6%, explicado por el buen desempeño que sostuvo durante el resto de los meses.
Con relación a igual mes del 2024, cinco de los trece insumos para la construcción subieron en noviembre: artículos sanitarios de cerámica, hormigón elaborado, asfalto, hierro redondo y aceros para la construcción y resto.
Mientras que cemento portland, mosaicos graníticos y calcáreos, pinturas para construcción, cales, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos, yeso y ladrillos huecos cayeron en la medición interanual.
Expectativas desfavorables para el período diciembre-febrero
Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción -realizada a grandes empresas del sector- reflejan expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período diciembre 2025-febrero 2026.
Obras privadas: el 68,5% prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,5% estima que disminuirá y 13%, que aumentará.
Obras públicas: el 54,1% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período diciembre 2025-febrero 2026, mientras que 24% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.
Uno por uno, los números de los insumos:
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
El programa es clave para la vida y el bienestar de alrededor de 7000 bebés que nacen cada año en Argentina con malformaciones cardíacas. : "Es literalmente la muerte de bebés que esperan una cirugía de corazón para vivir”, advirtieron profesionales y familias advierten sobre las implicancias de la decisión.
Arde la Patagonia. Evacuaron a 700 personas mientras 230 brigadistas combaten las llamas en una zona crítica por sequía y viento.
Bajo el nombre “Ejército de los Andes”, efectivos de ambos países iniciaron una expedición al cerro más alto de América, tras 25 años del último ascenso binacional.
El Gobierno respaldó el ataque a la ciudad de Caracas junto con el secuestro de Nicolás Maduro y rompió con la histórica defensa de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
Con un nuevo decreto que se superpone al Congreso, Javier Milei le otorgó un nuevo poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tendrá actividades bajo el carácter de "encubierto" en asuntos internos, como por ejemplo la detención de ciudadanos y que se superpone al Poder Judicial.
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
La mujer de 27 años estaba cruzando la avenida Vélez Sarsfield por la senda peatonal cuando un ómnibus urbano, de la empresa Coniferal, la chocó en medio del temporal de lluvia que azota a la provincia.
Un Renault Logan despistó y terminó impactando de frente contra una estructura eléctrica en el km 785, a la altura de Rafael García. El conductor y su acompañante, ambos de 34 años, fueron asistidos por Vittal y trasladados al Hospital regional.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.