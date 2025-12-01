Tarifazos: diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas

La espía espiada: hackearon el WhatsApp de una delegada de la SIDE
Una funcionaria de la SIDE perdió el control de su WhatsApp durante una reunión oficial. El caso desató cuestionamientos y reforzó la idea de desorden en el organismo.
En lo que representa un efecto de mayor presión para los hogares, las tarifas de energía vuelven a subir desde este 1° de diciembre. La actualización impacta sobre viviendas, comercios e industrias.Nacionales01 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página/12) El comienzo de diciembre llega con un nuevo tarifazo en las boletas de electricidad y gas. Según lo establecido por resoluciones del ENRE y ENARGAS, los cuadros tarifarios se ajustarán este mes un 2,8% promedio, siguiendo el mecanismo de actualización mensual atado a la inflación y el progresivo recorte de subsidios dispuesto por la Secretaría de Energía.
Las resoluciones 797/2025 y 798/2025, publicadas en el Boletín Oficial, formalizaron los incrementos que alcanzan a usuarios residenciales, comercios e industrias en todo el país.
El impacto de la suba se suma a un escenario donde los ingresos de trabajadores y jubilados crecen por debajo de los aumentos tarifarios. De esta manera, el ajuste llega especialmente a los sectores asalariados, cuyos haberes no acompañan la variación de precios. El incremento contempla actualizaciones en generación, transporte y distribución, además de una reducción del nivel de ayuda estatal en cada tramo de la cadena.
En electricidad, el caso de Edesur sintetiza la fórmula aplicada este mes: el ENRE aprobó un alza del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), derivado de la revisión quinquenal y del ajuste asociado a los índices inflacionarios IPIM e IPC de octubre.
A esto se añaden los aumentos definidos por Energía: 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET). La combinación de estos factores conforma el aumento promedio del 2,8% a nivel nacional.
El impacto sobre los hogares y las diferencias en el servicio de gas
La actualización de diciembre también tensiona el presupuesto familiar por su efecto de arrastre en la inflación. El incremento en energía establece un piso para la medición del mes y repercute con mayor fuerza en jubilados de la mínima, cuyos ingresos de bolsillo vuelven a perder frente a la inflación, especialmente ante la falta de actualización en los bonos complementarios.
Mientras que en electricidad el ajuste es prácticamente homogéneo en el país, en el servicio de gas se observan diferencias por zona geográfica, debido a los distintos costos de transporte y distribución en cada región. La Secretaría de Energía confirmó que la suba incluye aumentos en generación, transporte y distribución, así como una reducción adicional en el nivel de subsidios aplicados.
El Gobierno destacó que el proceso de actualización mensual continuará vigente, lo que implica que el esquema de variación de tarifas seguirá atado a la dinámica inflacionaria. A esto se suma un panorama de incertidumbre por la inminente nueva actualización en los combustibles, aún pendiente de confirmación.
