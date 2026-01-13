La Cumbre: encontraron maniatada a Tania Suárez, la mujer desaparecida desde el domingo

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este martes en la localidad de La Cumbre, la joven Tania Suárez, quien era intensamente buscada desde su desaparición el pasado domingo 11 de enero, fue encontrada con vida y maniatada.

Se trata de la mujer de 35 años, de quien se perdió contacto luego de que acudió a una cita con un hombre al que había acordado por las redes sociales. El hallazgo se dio pasada las 17 de este martes en cercanías al cuartel de Bomberos de la localidad, informó LNM.

Según informó La Estafeta Online, la mujer estaba atada de pies y manos sobre el suelo y fue vista por vecinos, quienes dieron aviso a los bomberos. En el momento, llovía en la localidad y según fuentes a las que accedió el citado medio, parecía haber sido arrojada desde un vehículo.

La búsqueda había iniciado cuando la familia perdió contacto con ella el domingo a la noche, luego de que la mujer asistiera a un encuentro en una plaza con un hombre que había conocido por Facebook. Esa misma noche, por WhatsApp Suárez llegó a advertirle a su hija y su hermana sobre la incomodidad que le generaba el encuentro con esta persona.

*Noticia en desarrollo.