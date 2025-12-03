Tiempo en Alta Gracia: miércoles con sol y temperatura en ascenso

(Alta Gracia; SN) Este miércoles, Alta Gracia inicia la jornada con buen tiempo y condiciones estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima se ubicará en torno a los 14 °C, mientras que la máxima trepará hasta los 32 °C, en un día marcado por el sol y sin probabilidad de precipitaciones.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante todo el día. El viento soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas.

Recomendaciones:

Comenzar temprano las actividades al aire libre para aprovechar las primeras horas más frescas.

Mantener una buena hidratación, especialmente por la tarde.

Usar protección solar por la exposición prolongada.

Tendencia:

Para los próximos días se esperan condiciones similares, con máximas que rondarán los 33 °C y mañanas algo más frescas. El escenario se mantiene estable y sin lluvias a la vista.