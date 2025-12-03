Efecto antivacunas: siete muertes infantiles y aumento de enfermedades prevenibles

Tiempo en Alta Gracia: miércoles con sol y temperatura en ascenso
El médico Oscar Atienza alertó por la caída histórica en la vacunación, el avance del discurso antivacunas y el retorno de enfermedades que estaban controladas.Sociedad03 de diciembre de 2025 SN
(Alta GRacia; SN) El médico y docente universitario Oscar Atienza advirtió sobre un escenario sanitario “de alto riesgo” en la Argentina, marcado por un aumento simultáneo de enfermedades prevenibles y por una fuerte caída en los niveles de vacunación. El especialista habló en Siempre Radio y sostuvo que el país atraviesa “el momento más crítico en décadas” en materia de prevención.
Según explicó, en las últimas semanas se registraron incrementos en patologías como sarampión, paperas, varicela, tuberculosis, sífilis, dengue, zika, chikungunya, además de casos de lepra, fiebre hemorrágica argentina y diversas encefalitis. Señaló que algunas de estas enfermedades no registraban brotes desde hace más de 20 años.
Atienza remarcó que la cobertura de vacunación cayó del 85% al 56% en 2024 y continúa descendiendo, con un registro actual cercano al 46%. “Tenemos siete niños menores de un año fallecidos por tos convulsa, todos sin vacunación. Es un dato que no puede ignorarse”, afirmó.
La mas baja tasa de vacunación contra sarampión de América.— Dr. Oscar Atienza (@oscaratienza) December 2, 2025
El médico atribuyó parte del problema al aumento de la desinformación y a la difusión de mensajes antivacunas desde espacios públicos. Criticó especialmente un evento reciente del Ministerio de Salud, donde se presentó a un supuesto “hombre imán”, hecho que calificó como “fraude sanitario” por promover temores infundados. “Ese tipo de intervenciones genera miedo y deriva en menos vacunación”, advirtió.
Atienza recordó que durante la pandemia la vacunación alcanzó niveles superiores al 80%, lo que redujo la mortalidad por COVID-19 “de casi mil muertes diarias a menos de 50”. Sin embargo, aseguró que la baja adherencia actual está generando un repunte: esta semana los casos aumentaron 20% y los cuadros graves un 48%, según el Boletín Epidemiológico Nacional.
El especialista trazó comparaciones con otros países:
En cuanto al panorama local, Atienza indicó que Córdoba alcanza solo el 62% de cobertura y señaló que la provincia registra un 11% de exceso de mortalidad en personas mayores de 65 años, cifra superior a la registrada en pandemia. “La falta de medicamentos y la caída en la vacunación explican buena parte de ese número”, sostuvo.
Consultado por las reticencias sociales frente a las vacunas, Atienza fue categórico: “Las vacunas salvan vidas. Cuando se dejan de aplicar, aparecen enfermedades y aumenta la mortalidad. Es un ciclo conocido y evitable”.
Finalmente, llamó a sostener la vacunación como política sanitaria central: “Nuestros padres fueron responsables y nos vacunaron. Debemos hacer lo mismo por nuestros hijos. Es tan simple como eso”.
La jornada se presenta estable y con ascenso moderado. Desde mañana se esperan varios días de calor intenso, con máximas que treparán hasta los 34 grados.
La semana inicia con inestabilidad por la mañana y una jornada fresca para la época. Se esperan mejoras hacia la tarde y viento del sur moderado
