Mario Borio: "Metimos el atado de cigarrillos en medio de los ravioles"

(Alta Gracia; SN).- El próximo 2 de diciembre se cumplirán 25 años de la histórica inclusión de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. A un cuarto de siglo de aquel hito, Mario Borio -ideólogo de la iniciativa y su principal impulsor- no oculta su profunda disconformidad.
A pesar de su trabajo inicial, siente que su visión de desarrollo para Alta Gracia a través del patrimonio no fue adoptada ni por la dirigencia ni por la comunidad, lo que lo lleva a considerar el proyecto como un "fracaso personal" en términos de resultados. "No logré convencer a la gente de Alta Gracia", se lamentó, sin ocultar un dejo de dolor.
La Lista del Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) no nació como un catálogo turístico, sino como un tratado de paz cultural. La iniciativa surgió de una preocupación global por la destrucción de sitios históricos y naturales, que se agravó por la evolución social y económica. La Convención del Patrimonio Mundial de 1972, un acuerdo internacional firmado en París definió su objetivo central en proteger el "valor universal excepcional" de bienes culturales (monumentos, sitios arqueológicos) y naturales (formaciones geológicas, hábitats) de amenazas crecientes.
A pesar de no tratarse del objetivo original, poco a poco los bienes culturales incluidos se transformaron en inevitables atractivos turísticos de gran convocatoria, lo que impulsó a muchos gobiernos a gestionar nuevas inclusiones. A julio del año pasado, la Lista de Patrimonio de la Humanidad incluye 1.223 bienes protegidos en 165 países: 952 culturales, 231 naturales y 40 mixtos. En 2000 -año en el que ingresaron a la lista las estancias jesuíticas de Córdoba y la Manzana Jesuítica de la ciudad capital- se incluyeron 64 bienes, la mayor cantidad desde 1972.
A mediados de los ´90, Borio se propuso una verdadera quijotada: lograr que Alta Gracia ingresara a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El dato novedoso y único en el mundo radicó en que la iniciativa no nacía de un gobierno, sino de un ciudadano, que logró convencer a unos pocos para que lo acompañaran en una empresa que le correspondía a los Estados. Se trataba de llevarle a la dirigencia política el proyecto listo para ser presentado ante el organismo internacional. Así se conformó una comisión en la que participaron Lucile Barnes -esposa de Borio-, y Noemí Lozada de Solla, quien vivió en el antiguo casco de la estancia jesuítica hasta que fue exporpiada en 1972 para transformarse en museo nacional. A ellos se les sumaron posterioremente Norberto Roma y su esposa Silvia Roggero.
Borio -quien el próximo martes 2 de diciembre recibirá un reconocimiento en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, en el corazón de la manzana jesuítica- predicó años en el desierto intentanto ganar para su causa a dirigentes políticos, empresarios, comerciantes y actores sociales con capacidad de influencia.
Aunque inicialmente sólo había pensado en Alta Gracia, sumó al proyecto al resto de las estancias de los religiosos de la Orden de Loyola y la manzana jesuítica de Córdoba, para dotar a la iniciativa de mayor envergadura y fortalecimeinto político institucional. Empujó hasta que -contra todo pronóstico- logró que Argentina hiciera la presentación ante la Unesco. Poco después llegó la declaración.
Con lo que Borio probablemente no contaba era que incluso habiendo logrado semejante objetivo, debería seguir empujando en soledad.
Desde su mirada, la ciudad debía encarar una profunda transformación urbanística de buena parte del centro para poner en valor el casco histórico, protagonista excluyente de Alta Gracia. Quizá, no sólo fue la falta de comprensión que Borio invoca lo que hasta ahora viene frustrando aquel sueño: también colisiona con intereses concretos que -aunque miopes y cortoplacistas frente al objetivo mayor- les sobra capacidad de fuego para congelar el impulso logrado.
Las principales líneas directrices hacia la puesta en valor urbanística a tono con la declaración de la Unesco -que en un principio habían adquirido cierto impulso- comenzaron a caer en el olvido, o la simple y llana transgresión. El Manual de Procedimientos Para El Área de Primer Orden es la ordenanza, aún vigente, que regula las intervenciones en la zona que rodea a la antigua estancia jesuítica. Una excepción tras otra a la norma comenzaron a repoblar esas calles de cartelería invasiva , construcciones en altura y muchos otros elementos que compiten visulamente con los monumentos históricos protegidos.
No fue todo: en 2011 el entonces cura párroco Marcelo Siderides protagonizó el que fue sin duda el mayor de los atentados contra los bienes incluidos en la Lista y levantó los históricos pisos de iglesia jesuítica construida en 1762.
