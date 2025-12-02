Tiempo en Alta Gracia: hoy 28°, pero la semana traerá picos de 34°

La jornada se presenta estable y con ascenso moderado. Desde mañana se esperan varios días de calor intenso, con máximas que treparán hasta los 34 grados.

Sociedad02 de diciembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 2 de diciembre una jornada estable en Alta Gracia, con cielo mayormente nublado por la mañana y baja chance de precipitaciones, que no supera el 10%.

La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 28, en una tarde que se presentará parcialmente nublada y con paulatina mejora en las condiciones.

El viento soplará desde el sector sur, con velocidades entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas destacadas.

Pronóstico extendido:
A partir del miércoles se instalará el calor en la región: la temperatura oscilará entre los 17 y 34 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado.

El jueves mantendrá el escenario cálido, con marcas entre 16 y 33 grados y viento leve del norte.

El viernes seguirá estable, con mínima de 17 y máxima de 31. Hacia el sábado volverá a sentirse el calor más intenso, con 34 de máxima, mientras que el domingo la temperatura se ubicará alrededor de los 32 grados.

El lunes marcará un leve descenso, con valores entre 17 y 28 grados.
 
 
 

