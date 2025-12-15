De la mano: tras el aumento de la nafta, suben las multas de la caminera

Alta Gracia: CREA obtuvo la verificación global por su modelo social y ambiental
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.
La Unidad Fija de Multa se actualizó a 1.696 pesos. Las infracciones leves comenzarán en $33.920 , mientras que las máximas superarán los tres millones.Sociedad15 de diciembre de 2025 SN
(Córdoba; SN) La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito actualizó el valor de las multas por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito. El ajuste, formalizado mediante la Resolución 59 publicada en el Boletín Oficial, eleva la Unidad Fija de Multa (UF) a $1.696 . La decisión, firmada por el titular del organismo Miguel Ángel Rizzotti, se fundamenta en el último precio informado para la nafta súper.
La Ley 8560 establece que el valor de la UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de ese combustible. El dato utilizado corresponde al reportado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de la República Argentina el 5 de diciembre.
Con la nueva base, las escalas de penalidades se modifican. Las infracciones leves, que se cuantifican entre 20 y 100 UF, tendrán un valor de $33.920 a $169.600. Para las faltas graves, el monto oscilará entre $169.600 y $339.200 .
Las infracciones muy graves se sancionarán con sumas que van de $339.200 a $678.400 . Las multas máximas, aplicadas a las violaciones más severas, se ubicarán en un rango de $2.035.200 a $3.392.000 .
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.
El Conicet ganó el Martín Fierro de Oro por su transmisión de una expedición submarina. El streaming acercó la ciencia a millones de personas y se usó en escuelas.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La ANSV intervino de oficio y pidió la inhabilitación del joven de 23 años que difundió el video en redes, donde se ve al menor conduciendo un cuatriciclo en una ruta bonaerense.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
Marcos Torres Lima inauguró la primera etapa de la puesta en valor y remodelación de la Avenida del Libertador. El Intendente destacó que se llegó a tiempo ante el inicio de temporada y se refirió a los desagües.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
Ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, contra celebración de Janucá. Al menos 10 muertos, incluido un atacante, y 11 heridos.
Hijo de un militante del partido nazi alemán, el extremista José Antonio Kast logró acceder al gobierno del país trasandino en su tercer intento. Seguridad y discurso antiderechos en su agenda.