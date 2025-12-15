De la mano: tras el aumento de la nafta, suben las multas de la caminera

(Córdoba; SN) La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito actualizó el valor de las multas por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito. El ajuste, formalizado mediante la Resolución 59 publicada en el Boletín Oficial, eleva la Unidad Fija de Multa (UF) a $1.696 . La decisión, firmada por el titular del organismo Miguel Ángel Rizzotti, se fundamenta en el último precio informado para la nafta súper.

La Ley 8560 establece que el valor de la UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de ese combustible. El dato utilizado corresponde al reportado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de la República Argentina el 5 de diciembre.

Con la nueva base, las escalas de penalidades se modifican. Las infracciones leves, que se cuantifican entre 20 y 100 UF, tendrán un valor de $33.920 a $169.600. Para las faltas graves, el monto oscilará entre $169.600 y $339.200 .

Las infracciones muy graves se sancionarán con sumas que van de $339.200 a $678.400 . Las multas máximas, aplicadas a las violaciones más severas, se ubicarán en un rango de $2.035.200 a $3.392.000 .