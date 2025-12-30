Invasión: Trump aseguró que EE.UU. atacó un objetivo terrestre en Venezuela

Brasil: Lula alcanza el mayor descenso del desempleo en 13 años
La izquierda brasileña celebró que logró bajar la desocupación casi 15 puntos en el último año en el gigante sudamericano. Sólo en el último trimestre descendió casi seis puntos.
(Venezuela; SN) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses destruyeron la semana pasada una “gran instalación” presuntamente vinculada al narcotráfico en Venezuela, en lo que podría constituir la primera operación terrestre conocida de la ofensiva impulsada por su administración contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La declaración fue realizada ante la prensa en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Trump evitó brindar precisiones sobre la ubicación del objetivo, el organismo que ejecutó la operación o las características del ataque, y se limitó a señalar que ocurrió “a lo largo del litoral”.
Según el mandatario, la acción formó parte de la ofensiva que Washington sostiene contra lo que define como una “red de narcoterrorismo” asociada al gobierno venezolano. “Les dimos un golpe muy duro”, afirmó, al referirse a una explosión en una zona portuaria donde, según dijo, se cargaban drogas en embarcaciones.
Hasta el momento, la Casa Blanca no confirmó oficialmente el ataque ni difundió información adicional. Tampoco el Pentágono ni la Agencia Central de Inteligencia respondieron a consultas de medios estadounidenses. Funcionarios citados por The New York Times señalaron que Trump podría referirse a una instalación vinculada a la producción o despacho de drogas, aunque no aportaron datos verificables.
El gobierno de Nicolás Maduro no emitió comunicados sobre un ataque en tierra. En tanto, la empresa venezolana Primazol negó que sus instalaciones en el estado Zulia hayan sido atacadas, luego de que un incendio difundido en redes sociales fuera vinculado al anuncio de Trump.
Desde septiembre, Estados Unidos lleva adelante operativos militares contra embarcaciones que, según Washington, integran una red de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental. De acuerdo con cifras citadas por la administración estadounidense, esas acciones habrían provocado la destrucción de unas 30 embarcaciones y la muerte de al menos 107 personas.
Este lunes, el Comando Sur de Estados Unidos informó la muerte de dos personas en un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico oriental. En Venezuela, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sostuvo que la presión estadounidense no afectará al país y cuestionó lo que definió como una escalada de hostigamiento.
Las declaraciones de Trump constituyen, hasta ahora, la única referencia pública a una supuesta operación terrestre en territorio venezolano.
