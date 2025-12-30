A pesar de la presión de Caputo, los bancos aún no reciben los dólares del colchón

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en 2026
El gigante asiático fijó un gravamen adicional del 55% para las importaciones desde Argentina, y otros países, que excedan los cupos anuales a partir del jueves 1 de enero de 2026.
(SN; con información de NA) A pesar de la fuerte presión del ministro de Economía, Luis Caputo, los banco salieron a aclarar que aún no están en condiciones de aceptar dólares atesorados en el colchón.
Desde el sector financiero explicaron que aún falta la reglamentación de la medida, según constató la Agencia Noticias Argentinas.
Caputo les había reclamado que avanzaran con esa aceptación, con un duro mensaje en el que los llamó a “no romper las pelotas”, inusual en el ministro de Economía. El funcionario también había asegurado que el Banco Nación recibiría esos dólares, e incluso desde la entidad lo confirmaron.
Este martes el Nación aclaró que finalmente la reglamentación de la ley no salió, por lo que se deberá esperar. No obstante, aclararon que estaban asesorando a los clientes que se acercaban a consultar.
“A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo de BNA”, dijo el Nación en un comunicado oficial.
El ministro de Economía dijo que las entidades no debían solicitar más información a las personas que presenten la constancia de adhesión al régimen simplificado de Ganancias.
Caputo aclaró que si les pedían más requisitos, se dirigieran al Banco Nación, donde el presidente de la entidad iba a dar la instrucción de cumplir estrictamente con la ley.
Tributaristas señalaron aclararon que aún falta la reglamentación de ARCA, por lo que el hecho de optar por el régimen simplificado de Ganancias no cambiaba nada para los bancos, que tienen el deber de informar operaciones inusuales por la Ley 25.246 y las normas reglamentarias.
Por ahora, si una persona quería depositar, por ejemplo, US$ 100.000 sin papeles, debe realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
Los bancos consideran que hay que sacar una norma del Banco Central. Tributaristas advierten que de acuerdo con la operatoria que tenga el contribuyente, el depósito en dólares puede levantar una alerta de operación sospechosa para el banco y derivar en un pedido de justificación del origen de los fondos.
Además, en el caso de que alguien deposite y no logra justificarlo a criterio de la entidad, el banco puede hacerle un ROS e incluso cerrarle la cuenta.
