Chubut. El fiscal descartó "totalmente" la acusación de Monteoliva a los mapuches

(Chubut; SN).- La provincia de Chubut atraviesa una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente. Mientras las llamas consumen miles de hectáreas de bosque nativo, el escenario se divide entre la urgencia operativa, las acusaciones cruzadas entre Nación y Provincia, y una investigación judicial que comienza a desarticular las versiones oficiales iniciales.



Un "ecocidio anunciado": más de 25.000 hectáreas arrasadas

La organización ecologista Greenpeace calificó la situación como un "ecocidio anunciado". Según sus relevamientos, el fuego ya ha devorado más de 25.000 hectáreas en distintos puntos de la provincia. La falta de presupuesto en la Ley de Bosques y el Fondo Nacional de Manejo del Fuego ha sido señalada como la causa principal de la vulnerabilidad actual.

Por otra parte, a pesar de las declaraciones iniciales de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien vinculó los incendios con la comunidad mapuche, la Justicia provincial ha tomado una dirección opuesta.

El fiscal Carlos Díaz Mayer fue tajante al desestimar estas versiones: "Eso está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos". Asimismo, negó las teorías conspirativas que circulaban en redes sociales sobre supuestos soldados o turistas israelíes como iniciadores del fuego.

Más de 30 comunidades mapuches alzaron la voz para rechazar lo que consideran una estigmatización sistemática. En un duro comunicado, cuestionaron tanto a la ministra Monteoliva como al gobernador Ignacio Torres.

"Año a año usan el fuego como una estrategia de gentrificación. Nos están desalojando a punta de fuego. El gobierno entrega la provincia y usa el racismo para generar división", denunciaron, señalando que la repetición de los incendios se debe exclusivamente a la falta de prevención y recursos.

Nueva línea de investigación

En las últimas horas, el fiscal y el jefe de la Policía, Andrés García, informaron que testigos reservados aportaron pruebas sobre una posible disputa de tierras interna dentro de una comunidad en Puerto Patriada.

Se realizaron allanamientos con el secuestro de cinco teléfonos celulares, al tiempo que se aclaró que el hallazgo de granadas en Epuyén no tiene vinculación con los focos ígneos.

El drama humano: un brigadista en terapia intensiva

La cara más trágica del combate contra el fuego es la de Manu Hidalgo, un brigadista voluntario que sufrió heridas de extrema gravedad. Hidalgo se encuentra internado en terapia intensiva en Bariloche con quemaduras en gran parte del cuerpo y compromiso severo de las vías respiratorias. Su estado es crítico y representa el sacrificio de quienes enfrentan las llamas con recursos limitados.

Tensión política: Internas en Nación y falta de diálogo con Chubut

El gobernador Ignacio Torres endureció su postura frente al Gobierno Nacional, revelando que aún no ha recibido el llamado del presidente Javier Milei. Torres exigió el envío inmediato de fondos: "No tengo tiempo para burocracia, primero la emergencia, después veremos los papeles".

Por otro lado, la interna oficialista sumó un nuevo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que buscará endurecer las penas de cárcel para quienes inicien incendios. Sin embargo, trascendió que el Ministerio de Seguridad le habría negado un helicóptero para recorrer la zona del desastre, evidenciando las grietas en el gabinete nacional mientras Chubut sigue ardiendo.