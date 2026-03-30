Paro universitario: arranca la tercera semana de lucha y anticipan otra marcha federal

La medida se extiende del 30 de marzo al 1 de abril. Gremios denuncian atraso salarial y advierten sobre el “vaciamiento” del sistema.
 
Sociedad30 de marzo de 2026SNSN
PARO UNIVERSITARIO

(Córdoba; SN) Este lunes 30 de marzo comenzó la tercera semana del paro nacional universitario, una medida impulsada por las federaciones docentes que busca visibilizar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial.

El cese de actividades, convocado por la CONADU Histórica y la CONADU, se extenderá hasta el 1° de abril. Según los gremios, la situación salarial presenta un “atraso significativo” frente a la inflación acumulada.

En Córdoba, la ADIUC adhirió plenamente a la medida y advirtió que “las universidades nacionales no pueden seguir funcionando así”. Además, cuestionó el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la ley aprobada en el Congreso, a la que calificaron como una norma “construida con amplio apoyo social, político e institucional”.

Desde el gremio señalaron que, tras dos años sin paritarias, los incrementos otorgados por decreto resultan insuficientes frente al avance de los precios. En ese sentido, detallaron subas del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, mientras que la inflación acumulada en el primer trimestre alcanzó el 8,53%.

“No estamos dispuestos a naturalizar el trabajo precarizado y mal pago que conduce al vaciamiento del sistema universitario”, expresaron en un comunicado, donde también exigieron a las autoridades universitarias un mayor compromiso en la defensa de la educación pública y el trabajo docente.

En este contexto, los gremios adelantaron que durante abril buscarán concretar una nueva Marcha Federal Universitaria, en continuidad con el plan de lucha que ya lleva varias semanas y que mantiene en tensión al sistema educativo superior en todo el país.

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