Tiempo en Alta Gracia: arranca la semana con máximas de 33°C

(Alta Gracia; SN) El inicio de semana en Alta Gracia estará marcado por el calor y condiciones estables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 20°C, en una jornada con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. La probabilidad de precipitaciones es baja, entre 0 y 10%, por lo que no se prevén lluvias.

El viento soplará leve a moderado desde el sector norte, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en algunos momentos.

De cara a los próximos días, el calor se mantendrá con máximas superiores a los 30°C al menos hasta el miércoles, mientras que hacia el jueves podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación más elevadas.

El otoño, por ahora, se toma licencia: Alta Gracia arranca la semana con un clima más cercano al verano que al calendario.