Córdoba: Llaryora endurece postura y apunta a erradicar a los “naranjitas” en toda la provincia

(Córdoba; SN) El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que impulsará un proyecto de ley para prohibir la actividad de los denominados “naranjitas” y limpiavidrios en todo el territorio provincial.

La decisión fue comunicada tras una reunión de trabajo con la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente capitalino Daniel Passerini, ministros y referentes legislativos del oficialismo. Según explicó el mandatario, el objetivo es “ordenar el uso del espacio público con reglas precisas”.

Mantuvimos una reunión de trabajo con la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente Daniel Passerini, el presidente provisorio de la Unicameral y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; los ministros Juan Pablo Quinteros y Daniel… pic.twitter.com/FvhZoKmMgL — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 29, 2026

El proyecto, que será enviado a la Legislatura Unicameral, establece que cada municipio mantendrá su autonomía para definir si permite o no la actividad en su jurisdicción. En los casos en que se habilite, se exigirá la implementación de sistemas formales de registro, identificación y control.

Por el contrario, en aquellas localidades donde no se autorice, la actividad quedará prohibida y se avanzará en programas de reinserción laboral con financiamiento provincial, orientados a generar alternativas para quienes hoy trabajan en la vía pública.

La iniciativa había sido impulsada previamente, pero quedó frenada en diciembre pasado tras el rechazo de la Iglesia Católica y otros sectores sociales, que cuestionaron un enfoque exclusivamente punitivo. Desde esos espacios, se planteó la necesidad de avanzar en esquemas de regulación acompañados por políticas de inclusión.

En paralelo, el tema volvió a cobrar fuerza tras un violento episodio ocurrido días atrás en barrio Parque Capital, donde un comisario fue baleado durante una disputa entre cuidacoches. El caso reavivó el debate sobre la seguridad, la informalidad y el uso del espacio público en la provincia.