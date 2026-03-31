Alta Gracia: Vigilia y homenaje a los caídos en Malvinas
Sociedad31 de marzo de 2026SN
En la previa del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Alta Gracia realizará una nueva vigilia con actividades culturales y un homenaje a los excombatientes en el Monumento a los Héroes Caídos.
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