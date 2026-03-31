Alta Gracia: Vigilia y homenaje a los caídos en Malvinas

(Alta Gracia; SN) En la previa del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la ciudad de Alta Gracia llevará adelante la tradicional Vigilia en el Monumento a los Héroes Caídos en Malvinas.

El evento se realizará el miércoles 1 de abril desde las 20:30 y rendirá homenaje a los combatientes de la

Guerra de Malvinas, con una grilla de actividades culturales y conmemorativas.

La apertura estará a cargo de palabras alusivas brindadas por el veterano Noldi Mondino. Luego, la jornada incluirá presentaciones musicales de distintos géneros: rock nacional, orquestal y folklore, con artistas como Cesia Ilenich y Lucio Prego, Orquestas Barriales, Jordy Vivas y Huatán.

Cerca de la medianoche se realizará el momento central con el homenaje a los caídos, organizado por la Fundación ADMA. El cierre estará a cargo del veterano José L. Lucero.

La vigilia se desarrollará en la intersección de Raúl Alfonsín y Agustín Aguirre, con la participación de organizaciones locales, veteranos y vecinos, en una jornada que busca mantener viva la memoria y el reconocimiento a quienes combatieron en Malvinas.