Alta Gracia: comerciantes esperan el aguinaldo como a Messi en tiempo suplementario

El último relevamiento arrojó en Alta Gracia una caida del consumo superior al resto de la provincia.

(Alta Gracia; SN) La caída de las ventas que atraviesa el comercio de Alta Gracia no responde únicamente al contexto económico. Para el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras (Cecit), el sector enfrenta además un proceso de transformación impulsado por los cambios en los hábitos de consumo y el crecimiento de las compras online.

Así lo planteó la presidenta de la entidad, Laura Gandosini, quien consideró que muchos comerciantes se encuentran atravesando una etapa de adaptación a nuevas formas de venta y comercialización: "Estamos en un proceso de adaptación completo a las ventas online", afirmó durante una entrevista con Siempre Radio.

Según explicó, el escenario actual combina la retracción del consumo con una creciente migración de clientes hacia plataformas digitales y comercios electrónicos, lo que obliga a los negocios tradicionales a incorporar nuevas herramientas para mantenerse competitivos.

En ese sentido, señaló que cada vez más comerciantes locales avanzan en la creación de tiendas virtuales, el uso de redes sociales y otras estrategias digitales para ampliar su alcance más allá del local físico.

Sin embargo, advirtió que esa transición requiere capacitación, tiempo e inversión en un contexto donde muchas empresas todavía no logran recuperar niveles de actividad suficientes para alcanzar el punto de equilibrio.

La competencia de otros mercados

Durante la entrevista también se le planteó a la referente del Cecit la frecuente queja entre los consumidores locales, dando cuenta que en Alta Gracia los comerciantes venden más caro que en Villa Carlos Paz o Córdoba.



"A ver... es una cuestión de oferta y demanda, de costos fijos que cada uno tiene... No sabría decirte, depende de cada rubro", respondió escuetamente Gandosini.

No obstante, la dirigente consideró que el comercio local continúa teniendo respaldo por parte de los vecinos, aunque reconoció que existen consumidores que aprovechan salidas recreativas o diferencias de precios para realizar compras fuera de la ciudad.

Gandosini sostuvo se trata de una realidad que forma parte de las nuevas modalidades de consumo y que obliga a los comerciantes a generar propuestas atractivas para fidelizar a sus clientes: "Uno busca la forma de enamorar a ese cliente para que consuma acá", señaló.

Locales vacíos y nuevas estrategias

Consultada sobre el cierre de comercios, Gandosini indicó que no cuentan con estadísticas específicas, aunque reconoció que pueden observarse locales desocupados en distintos puntos de Alta Gracia.

No obstante, sostuvo que en muchos casos los comerciantes no abandonan la actividad sino que optan por trasladarse a otros barrios o buscar estructuras con menores costos operativos.

A la vez, remarcó que también existen empresas que continúan invirtiendo y expandiéndose dentro de la ciudad.

Las expectativas para junio

Pese al escenario complejo, desde el Cecit mantienen expectativas moderadamente positivas para las próximas semanas.

El Día del Padre y el pago del medio aguinaldo aparecen como dos factores que históricamente impulsan el consumo durante junio y que podrían generar un alivio para el sector.

Además, la entidad prepara distintas actividades promocionales en el centro de la ciudad, entre ellas una intervención comercial prevista para este viernes sobre avenida Belgrano, donde habrá espectáculos, sorteos, actividades recreativas y propuestas vinculadas al próximo Mundial de fútbol.

"Siempre se ve reflejado en los números", sostuvo Gandosini al referirse al impacto que suelen tener estas fechas especiales sobre la actividad comercial.