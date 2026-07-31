Alta Gracia: la Noche de las Pastas movilizó la gastronomía local y superó expectativas

La primera edición de La Noche de las Pastas apuntaló el rubro gastronómico al final del mes.

(Alta Gracia; SN) La primera edición de la "Noche de las Pastas" dejó un saldo positivo para el sector gastronómico de Alta Gracia. La iniciativa, realizada el jueves 30 de julio, convocó a una importante cantidad de vecinos que aprovecharon las promociones 2x1 ofrecidas por más de 25 establecimientos de la ciudad.

La propuesta, impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Alta Gracia y el Centro de Comercio, Industria y Turismo (CECIT), se reflejó en un intenso movimiento tanto en los restaurantes adheridos como en los servicios de delivery y take away, modalidades que también registraron una elevada demanda durante toda la jornada.

Desde el sector gastronómico valoraron especialmente el impacto de la iniciativa en una fecha de fin de mes, tradicionalmente marcada por una menor actividad comercial. Comerciantes destacaron que la convocatoria permitió incrementar las ventas y atraer nuevos clientes, además de reforzar el posicionamiento de la gastronomía local como uno de los principales atractivos de la ciudad, según informó la Municipalidad de Alta Gracia.

La experiencia también evidenció el potencial de este tipo de acciones para dinamizar el consumo mediante promociones coordinadas entre el sector público y el privado.

De acuerdo con lo informado por el municipio, la organización de nuevas propuestas similares continuará en los próximos meses. El objetivo será seguir fortaleciendo la actividad comercial y generar espacios de promoción para los distintos rubros gastronómicos de Alta Gracia.