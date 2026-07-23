Ajuste: Córdoba perdió 4.719 empleadores y más de 22 mil puestos de trabajo

Consumo en caída

Uno de los datos analizados fue el deterioro de las ventas minoristas. De acuerdo con el Centro de Almaceneros de Córdoba, el comercio provincial acumula casi un año de retrocesos consecutivos y la caída promedio ronda el 8,3%.

La entidad atribuyó la situación a la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y el incremento de la morosidad. Aunque los consumidores reemplazan primeras marcas por productos más económicos, la demanda no logra recuperarse.

Para González Olguín, la desaceleración de la inflación no alcanza para impulsar por sí sola una reactivación.

“Mientras no se recupere el poder adquisitivo del conjunto de la población, no hay forma de que esto mejore”, sostuvo.

El economista remarcó que numerosas familias recurren al crédito incluso para adquirir alimentos, lo que reduce todavía más su capacidad para realizar otros consumos.

Córdoba perdió más de 22 mil empleos registrados

La columna también recuperó un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, Córdoba perdió 4.719 empleadores registrados, una reducción del 9%. En el mismo período desaparecieron 22.544 puestos de trabajo formal en unidades productivas, lo que representa una caída del 3,6%.

El comercio fue el sector con mayor pérdida de empleadores, con 1.364 registros menos. La industria manufacturera, en tanto, encabezó la destrucción de puestos de trabajo con 7.435 empleos perdidos.

En términos porcentuales, el transporte y almacenamiento fue el rubro más afectado: perdió el 23,3% de sus empleadores y el 14,9% de sus puestos registrados.

González Olguín sostuvo que estas cifras reflejan un problema que no puede resolverse únicamente mediante indicadores financieros o el crecimiento de actividades extractivas.

“La economía real es donde vive la mayoría de nosotros. Es la producción de bienes y servicios, a diferencia de la economía de la especulación financiera”, señaló.

Una economía con dos velocidades

El último Estimador Mensual de Actividad Económica mostró una caída desestacionalizada del 0,5% en mayo respecto de abril, la segunda baja mensual consecutiva.

El dato convive con una mejora interanual del 0,2% y un crecimiento acumulado del 1,7% durante los primeros cinco meses del año. Sin embargo, la evolución fue desigual: mientras minería, energía y agro mostraron avances, la industria manufacturera cayó un 5,6% interanual y el comercio retrocedió un 4,3%.

Para González Olguín, esa diferencia muestra los límites de un modelo apoyado en Vaca Muerta, la minería y las exportaciones primarias, mientras las actividades que concentran una mayor cantidad de empresas y trabajadores continúan retrocediendo.

El economista también cuestionó que el Gobierno utilice a Noruega como ejemplo de una economía basada en la renta petrolera. Señaló que el país europeo combina sus recursos energéticos con una política industrial y un sistema de distribución que no aparecen en el programa argentino.

El costo energético golpea a la industria

Otro de los factores analizados fue el precio de la energía para las grandes industrias. Según un informe privado elaborado con datos de Cammesa, el costo alcanzó en junio los 189 dólares por megavatio hora, el registro mensual más alto desde el inicio de la serie en 1996.

González Olguín relacionó ese incremento con la desregulación del mercado energético y el traslado de costos hacia el sector productivo.

Según su análisis, el encarecimiento de la electricidad reduce la competitividad de las fábricas cordobesas, que deben enfrentar además la caída del mercado interno y la competencia de productos importados.

El adelanto de fondos y la crítica a Llaryora

El economista vinculó el deterioro productivo con las dificultades financieras de la Provincia. Días atrás, el Gobierno nacional autorizó un adelanto de coparticipación de hasta 400 mil millones de pesos para Córdoba.

El monto finalmente utilizado deberá ser devuelto antes de que termine 2026, con una tasa nominal anual del 15%, mediante descuentos automáticos sobre los recursos coparticipables.

González Olguín interpretó el pedido como una señal del ahogo financiero provincial y sostuvo que la recaudación no podrá recuperarse si continúa cayendo la actividad económica.

También cuestionó la apuesta de Llaryora al sector agropecuario. Advirtió que una mayor actividad rural no necesariamente se traduce en crecimiento industrial para Córdoba si los productores compran maquinaria importada, favorecida por el actual esquema cambiario.

Para el columnista, Córdoba no cuenta con petróleo, gas o litio como otras provincias y necesita una estrategia centrada en su entramado industrial, comercial y de servicios.

“Si no logra reactivar la economía real, la producción de bienes y servicios, las finanzas del Gobierno de Córdoba se van a seguir deteriorando”, concluyó.