Ajuste: Córdoba perdió 4.719 empleadores y más de 22 mil puestos de trabajo
Economía23 de julio de 2026SN
El economista advirtió que la provincia perdió 4.719 empleadores y 22.544 puestos registrados desde noviembre de 2023. También vinculó la caída del consumo y el encarecimiento de la energía con el deterioro de la producción.
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