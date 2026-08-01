Buenos Aires: siete muertos, tres de ellos niños, en una ruta marcada por la tragedia

Siete personas murieron en la violenta colisión.

(Buenos Aires; SN, con información de NA) – Hay rutas que parecen guardar memoria. La Provincial 192 sumó este viernes otro nombre a su historial de tragedias. El frío de la madrugada todavía flotaba sobre el asfalto cuando un estruendo quebró el silencio. Después llegó lo inevitable: chapas convertidas en un amasijo irreconocible, el olor acre de los motores detenidos para siempre y siete vidas apagadas en apenas un instante.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 122, entre Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres. Por causas que la Justicia intenta establecer, un Chevrolet Chevette impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz. La violencia de la colisión no dejó margen para el milagro.

Dentro del automóvil viajaban ocho personas. Siete de ellas murieron. Entre las víctimas había tres niños.

Los fallecidos fueron identificados como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

El único sobreviviente del Chevette, Ignacio Sobot, de 21 años, fue rescatado con heridas de extrema gravedad y trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El camión era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años, quien viajaba acompañado por Mariano Humberto Sandi, de 53. Ambos resultaron ilesos y quedaron a disposición de la investigación.

Mientras las sirenas se apagaban y los peritos comenzaban a medir distancias, fotografiar huellas y buscar respuestas entre los hierros retorcidos, la Ruta 192 permaneció parcialmente cortada. Sobre el pavimento quedaron desperdigados los fragmentos de un viaje que nunca llegó a destino.

El fiscal Matías Nogueira, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, caratuló la causa como homicidio culposo y ordenó las autopsias en la Morgue de la Policía de Campana.

Las pericias dirán qué ocurrió en esos últimos segundos. Tal vez logren explicar la mecánica del impacto. Lo que no podrán reconstruir es el vacío que dejó el Chevrolet convertido en un féretro de hierro sobre una ruta que, una vez más, escribió su historia con sangre.