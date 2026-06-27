Mundial 2026: así es Cabo Verde, el pequeño país que enfrentará a Argentina

(Alta Gracia; SN) La Selección argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Será Cabo Verde, un país de apenas 525.000 habitantes que disputa su primera Copa del Mundo y que ya protagoniza una de las grandes historias del campeonato.

El conjunto africano se clasificó a los octavos de final tras terminar segundo del Grupo H, por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita. Sin ganar un solo partido, pero también sin perder, consiguió avanzar gracias a tres empates que le permitieron firmar la mejor actuación de su historia.

El cruce con el equipo dirigido por Lionel Scaloni será el próximo viernes 3 de julio, en Miami.

Un país pequeño que hizo historia

Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, es un archipiélago de diez islas ubicado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, en África occidental.

Su capital es Praia y su población ronda los 525 mil habitantes, una cifra que lo convierte en uno de los países más pequeños que llegaron a disputar una Copa del Mundo y el de menor población en alcanzar una fase eliminatoria.

El idioma oficial es el portugués, aunque la mayoría de sus habitantes también habla criollo caboverdiano.

Una sorpresa del Mundial

Apodados Los Tiburones Azules, los dirigidos por Pedro "Bubista" Brito llegaron a Estados Unidos como debutantes absolutos y terminaron convirtiéndose en una de las revelaciones del certamen.

Empataron 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita, resultados que les alcanzaron para avanzar a la siguiente ronda y dejar eliminada a la selección uruguaya.

Gran parte del plantel está integrado por futbolistas nacidos o criados en la diáspora caboverdiana, principalmente en Portugal, Francia y Países Bajos, donde desarrollaron buena parte de su formación deportiva.

Ese perfil le permitió construir un equipo caracterizado por el orden táctico, la disciplina defensiva y la fortaleza física, virtudes que buscará poner a prueba frente al vigente campeón del mundo.

Un país marcado por el Atlántico

Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta el 5 de julio de 1975, cuando obtuvo su independencia.

Su historia está profundamente ligada al océano Atlántico. Durante siglos fue un punto estratégico para las rutas marítimas entre Europa, África y América, además de desempeñar un papel central en el comercio transatlántico de esclavos.

En la actualidad mantiene una economía basada principalmente en el turismo, los servicios, la actividad portuaria y las remesas enviadas por los millones de caboverdianos que viven en el exterior.

Su riqueza cultural combina influencias africanas y portuguesas y tiene como una de sus máximas exponentes a la cantante Cesária Évora, reconocida mundialmente por popularizar la morna, el género musical más representativo del país.

Ahora, ese pequeño archipiélago del Atlántico buscará seguir escribiendo su historia cuando enfrente a la Argentina en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial.