Tiempo en Alta Gracia: después de varios días grises, volvió el sol

(Alta Gracia; SN) Luego de varios días marcados por la nubosidad persistente, las lloviznas y el ambiente húmedo, el sol volvió a hacerse presente este jueves en Alta Gracia y trajo una mejora en las condiciones meteorológicas.

La jornada comenzó con una temperatura de 10 grados, cielo despejado y una humedad del 91 por ciento. Además, se registraban vientos leves de apenas 3 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante el resto del día se mantendrán las buenas condiciones de tiempo, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzaría los 17 grados durante la tarde, mientras que la mínima prevista es de 5 grados.

La presencia del sol favorecerá un ascenso gradual de la temperatura luego de una mañana fresca. Los vientos se mantendrán leves a moderados, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Para los próximos días se espera que continúe la estabilidad. El viernes se presentaría con nubosidad variable y una temperatura máxima cercana a los 18 grados. Recién hacia la noche del sábado podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque con probabilidades bajas.

Las condiciones estables continuarían durante el resto de la semana y el fin de semana, con temperaturas moderadas para la época, escasas probabilidades de lluvias y máximas que se mantendrían entre los 16 y los 18 grados.

De esta manera, el tiempo ofrecería una tregua luego de varios días dominados por la humedad, las lloviznas y el cielo cubierto. En el horizonte inmediato no se prevén fenómenos meteorológicos relevantes, por lo que las condiciones permanecerían relativamente estables en la región.