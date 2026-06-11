Tiempo en Alta Gracia: después de varios días grises, volvió el sol
Actualidad11 de junio de 2026SN
La jornada comenzó con cielo despejado y 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 17°C y condiciones estables durante los próximos días.
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