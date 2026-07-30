Córdoba: duelo provincial por los brigadistas que murieron en la tragedia aérea de San Juan

(Córdoba; SN) El gobernador Martín Llaryora decretó un día de duelo provincial por la muerte de los brigadistas cordobeses Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, dos de las siete víctimas de la tragedia aérea ocurrida este miércoles en San Juan.

Durante la jornada, las banderas nacional y provincial permanecerán a media asta en los edificios públicos de Córdoba como muestra de reconocimiento a los integrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

“En nombre de todos los cordobeses he decretado un día de duelo provincial como muestra de reconocimiento, respeto y gratitud por su entrega”, expresó Llaryora.

El mandatario destacó que ambos dedicaron su vida al servicio de la comunidad y se desempeñaron “con profesionalismo, compromiso y una profunda vocación de servicio”.

Dos referentes de los bomberos de Traslasierra

Bosch y Aimetta eran integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas, en el Valle de Traslasierra. También participaban en tareas nacionales de capacitación y combate de incendios forestales.

Andrés Bosch tenía el rango de comisario general y era un reconocido instructor de motobombas. Durante su trayectoria recorrió distintos cuarteles para capacitar a generaciones de bomberos en técnicas de combate contra el fuego.

Rodrigo Aimetta se desempeñaba como oficial subinspector y cumplía funciones vinculadas con la capacitación técnica de brigadistas.

La Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios de Córdoba los recordó por su compromiso, dedicación y tarea formativa dentro del sistema bomberil.

“Acompañamos con profundo dolor a sus familias, seres queridos y a todos los integrantes de los equipos de emergencia en este momento de inmensa tristeza”, manifestó el gobernador.

La tragedia aérea

El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias, había sido utilizado para una capacitación en San Juan y tenía como destino final La Rioja, donde debía colaborar en el combate de un incendio forestal.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 del miércoles. Posteriormente, otro helicóptero que sobrevolaba la zona divisó los restos en un sector de difícil acceso próximo al Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.

Las siete personas que viajaban a bordo murieron. Además de Bosch y Aimetta, fallecieron el jefe de Bomberos de San Juan, Rubén Castro; el segundo jefe, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; y el piloto Matías Valenzuela.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación y, hasta el momento, no se difundieron hipótesis oficiales. San Juan decretó tres días de duelo y suspendió sus actividades oficiales.

La muerte de los dos brigadistas provocó una profunda conmoción entre los cuarteles de Córdoba, especialmente en Villa de las Rosas y el Valle de Traslasierra, donde ambos desarrollaron buena parte de su trayectoria al servicio de la comunidad.