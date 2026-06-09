Alineamiento: Tropas de EE.UU. realizarán maniobras militares en Córdoba

El ministro de Defensa, Carlos Presti, en Casa Rosada.

(Córdoba; SN) Tropas de Estados Unidos participarán esta semana de un ejercicio militar conjunto con las Fuerzas Armadas argentinas en la provincia de Córdoba, en el marco del operativo denominado "Daga Atlántica", una actividad que busca "fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de defensa".

La etapa operativa del entrenamiento se desarrollará este miércoles y contará con la presencia del ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti. En cambio, el presidente Javier Milei finalmente no asistirá a la actividad, pese a las versiones que señalaban una posible participación.

Según informaron fuentes oficiales, el ejercicio incluirá unidades especiales, sistemas de comunicación táctica, aeronaves, drones y equipos de visión nocturna. Por Argentina participarán efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, coordinados por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Desde el Gobierno nacional destacan que el entrenamiento apunta a mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de ambos países y fortalecer la cooperación estratégica en materia de defensa.

La realización del ejercicio constituye además una nueva señal del acercamiento político y militar de la administración de Javier Milei con Estados Unidos, una relación que el Gobierno considera prioritaria dentro de su política exterior.

La actividad se produce pocas semanas antes de un nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos, previsto para comienzos de julio en el marco de los festejos por el Día de la Independencia de ese país.