Alta Gracia: el municipio lanza una capacitación en IA y ventas digitales para fortalecer el comercio local

(Alta Gracia; SN) Con la mirada puesta en brindar herramientas concretas a comerciantes, emprendedores, profesionales y PyMEs, el Gobierno de Alta Gracia realizará este sábado 4 de julio, desde las 8:30, la primera edición de Alta Gracia Impulsa 2026, una jornada gratuita que combinará capacitaciones, experiencias de empresas líderes y espacios de asesoramiento personalizado.

La actividad tendrá lugar en el Cine Teatro Monumental Sierras y contará con exposiciones sobre Inteligencia Artificial aplicada a PyMEs, marketing basado en datos, comercio electrónico, medios de pago y logística, además de las denominadas Clínicas de Negocio, donde los asistentes podrán plantear consultas específicas sobre sus emprendimientos.

En diálogo con Siempre Radio, el secretario de Comercio, Industria y Modernización del Estado, Maximiliano Caminada, explicó que el objetivo es acercar herramientas que permitan a los comercios adaptarse a un mercado que cambia constantemente.

"Hoy los consumidores compran distinto. Ya no alcanza con pensar solamente en el cliente que entra al local; existen nuevas herramientas que permiten ampliar ese mercado y llegar a más personas", señaló.

Un contexto desafiante para el comercio

La iniciativa llega en un momento particularmente complejo para la actividad comercial de Alta Gracia.

En las últimas semanas, el Centro de Comercio, Industria y Turismo (CeCIT) informó que las ventas minoristas en la ciudad acumulan varios meses con caídas superiores a las registradas en el promedio provincial y advirtió sobre el crecimiento del comercio electrónico como uno de los factores que modificaron los hábitos de consumo.

Consultado sobre ese escenario, Caminada coincidió en que las ventas online forman parte de la nueva realidad comercial, aunque consideró que no alcanzan para explicar por sí solas la retracción del consumo.

"No podemos decir que la baja de ventas se debe solamente al comercio electrónico. Es una parte de la realidad, pero la situación económica también está muy complicada", afirmó.

Como ejemplo, explicó que la caída en la coparticipación nacional —directamente vinculada al nivel de consumo— refleja un descenso generalizado de la actividad.

"La coparticipación viene cayendo alrededor del 22%. Ahí está incluido todo: las ventas presenciales y también las que se hacen por internet", sostuvo.

Capacitación con empresas líderes

Uno de los aspectos destacados de la jornada será la participación de empresas referentes en distintas áreas del comercio.

Entre ellas estarán Tiendanube, que abordará estrategias para el desarrollo de tiendas virtuales; GoCuotas, con alternativas de financiación para potenciar las ventas; Andreani, que expondrá sobre logística para el comercio electrónico; y especialistas que mostrarán aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial para pequeños y medianos negocios.

Finalizadas las exposiciones, cada uno de los disertantes participará de las Clínicas de Negocio, donde comerciantes y emprendedores podrán recibir asesoramiento personalizado e intercambiar experiencias vinculadas a sus propios proyectos.

Crece el interés

Según informó Caminada, hasta el momento ya se registraron más de 300 personas inscriptas, una cifra que refleja el interés generado por la propuesta.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del sitio www.altagraciaimpulsa.com.ar.