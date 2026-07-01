Córdoba: un mes de propuestas culturales para disfrutar las vacaciones

Mago Matus y Willy Magia: ilusionismo, humor, tecnología, pantallas LED, efectos especiales y sonido inmersivo.



(Córdoba; SN). Las vacaciones de invierno llegan con una agenda cultural que ocupará prácticamente todo julio en Córdoba. Hasta el 31 del mes, teatros, museos, bibliotecas, centros culturales y espacios patrimoniales ofrecerán una programación especial destinada principalmente al público infantil y familiar, aunque también incluirá actividades para jóvenes y adultos.

La propuesta reúne espectáculos teatrales, conciertos, funciones de cine, talleres, recorridos participativos, muestras, experiencias inmersivas, narraciones, circo, magia y actividades vinculadas con la literatura, distribuidas tanto en la ciudad de Córdoba como en distintos espacios culturales del interior provincial.

Una de las principales novedades será el regreso de la 16ª Feria Infantil del Libro Córdoba, que volverá a instalarse en el Centro Cultural Córdoba entre el 1º y el 19 de julio. Como en ediciones anteriores, combinará presentaciones de libros, narraciones, teatro, circo, música, talleres, encuentros con autores y espacios de lectura gratuitos para niñas, niños y familias. La programación diaria incluirá funciones en el auditorio y actividades permanentes en el denominado Living de Letras.

Teatro para todos los públicos

El Teatro Real volverá a concentrar buena parte de la programación de invierno con producciones propias y espectáculos invitados.

Entre las principales propuestas figura "Épico Legendario", el nuevo espectáculo del dúo integrado por Mago Matus y Willy Magia, que combina ilusionismo, humor, tecnología, pantallas LED, efectos especiales y sonido inmersivo.

También formará parte de la cartelera "Invisible", una versión libre del clásico El traje nuevo del emperador, protagonizada por la Comedia Infanto Juvenil, mientras que el Elenco Estable de Títeres presentará "Philia", una historia que propone un recorrido poético a través del juego y la imaginación.

La programación del teatro también incorporará musicales, propuestas para la primera infancia, espectáculos de clown, circo, teatro de objetos y obras especialmente dirigidas al público infantil.

Música, circo y humor

Otra de las producciones destacadas llegará al Teatro del Libertador San Martín con "Circomanía", un espectáculo que reunirá a la Banda Sinfónica de la Provincia, la Comedia Infanto Juvenil y el Coro Juvenil Mixto de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba.

La propuesta recrea un circo donde todo parece salir mal, combinando música en vivo, actuación, humor y una puesta escénica especialmente diseñada para compartir en familia.

Museos con actividades interactivas

Los museos provinciales también reforzarán su programación durante el receso escolar.

El Museo Provincial de Ciencias Naturales presentará como una de sus principales novedades el Mural Inmersivo realizado por el artista Franco Cervato (Vato), una experiencia sensorial que incorpora recursos tecnológicos para transformar el recorrido tradicional del museo.

Además, habrá talleres de arte, propuestas vinculadas con la naturaleza, cine, observaciones astronómicas, actividades sobre reciclaje, literatura y juegos educativos pensados para distintos grupos etarios.

Por su parte, el Museo Caraffa, el Palacio Ferreyra, el Museo de las Mujeres, el Palacio Dionisi, el Museo del Cuarteto y el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí también desarrollarán talleres, muestras, recorridos guiados y actividades participativas durante todo el mes.

Literatura, cine y creatividad

La agenda incluye además funciones gratuitas de cine para niños y familias, presentaciones de libros, talleres de ilustración, narraciones, propuestas de escritura, actividades de lectura compartida y espacios para la creación artística.

Muchas de las actividades serán gratuitas, mientras que otras tendrán entradas de bajo costo o requerirán inscripción previa debido a la capacidad limitada de algunos espacios. Los horarios y la programación diaria podrán consultarse y actualizarse a través de los canales oficiales de la Agencia Córdoba Cultura.

Con una cartelera que reúne decenas de espectáculos y cientos de actividades durante julio, la oferta cultural busca convertirse nuevamente en uno de los principales atractivos del receso invernal para residentes y turistas que visiten la provincia.