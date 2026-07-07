Alta Gracia: la ciudad fue elegida entre 700 y financiará proyectos ambientales impulsados por jóvenes

(Alta Gracia; SN) Alta Gracia fue seleccionada para integrar el Youth Climate Action Fund, un programa internacional impulsado por Bloomberg Philanthropies que promueve proyectos de acción climática liderados por jóvenes. La ciudad fue una de las 300 elegidas entre más de 700 postulaciones presentadas por gobiernos locales de todo el mundo.

La incorporación al programa permitirá poner en marcha una convocatoria destinada a financiar proyectos ambientales diseñados por jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes podrán acceder a aportes económicos y acompañamiento técnico para desarrollar iniciativas vinculadas con el cuidado del ambiente.

Convocatoria desde el 15 de julio

En ese marco, el municipio lanzará el próximo 15 de julio la convocatoria "Acción Verde en Alta Gracia 2026-2027", dirigida a organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cooperativas, clubes, fundaciones, centros vecinales y otras entidades comunitarias.

La condición será que las propuestas sean elaboradas y lideradas por equipos integrados por jóvenes de entre 15 y 24 años.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 15 de agosto, a las 12, y podrán presentarse a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Qué proyectos podrán presentarse

Las iniciativas podrán abordar distintos ejes relacionados con la acción climática, entre ellos:

Energías limpias.

Movilidad sostenible.

Gestión de residuos y economía circular.

Agroecología.

Biodiversidad.

Arbolado urbano.

Infraestructura verde.

Prevención de riesgos ambientales.

Turismo sostenible.

Educación y concientización ambiental.

Los proyectos seleccionados recibirán microfinanciamiento no reembolsable, además de asistencia técnica, seguimiento y evaluación durante su implementación.

Un programa internacional

Desde el municipio destacaron que la selección representa un reconocimiento al trabajo realizado en materia de planificación ambiental y permitirá fortalecer la participación de las juventudes en políticas vinculadas al cambio climático.

Con esta incorporación, Alta Gracia pasa a formar parte de una red internacional de ciudades que impulsan acciones locales para enfrentar los desafíos ambientales mediante iniciativas comunitarias y participación juvenil.