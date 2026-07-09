CENTRO DE COMERCIO DE DESPEÑADEROS CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA COMISION DIRECTIVA En la Ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa María, de la Provincia de Córdoba, a los 8 días del mes Julio del 2026, en su Sede social sito en calle Rodriguez Peña Nº 601 Barrio Centro, siendo la hora, se reúnen las siguientes autoridades integrantes de la Comisión Directiva: Toma la palabra el Presidente, quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: 1- CONSIDERACIÓN DE LAS MEMORIAS, INFORMES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS FINALIZADO EL 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024 y el 31/12/2025. 2- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – Toma la palabra el Presidente manifiesta la necesidad de celebrar la Asamblea y propone convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Agosto del 2026 a las 20:30hs hs., en la sede social sita en calle, Barrio de la Ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR CON PRESIDENTE Y SECRETARIO EL ACTA DE ASAMBLEA; 2) CONSIDERACIÓN DE LAS MEMORIAS, INFORMES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS FINALIZADO EL 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024 y el 31/12/2025; 3) ELECCION DE AUTORIDADES QUE CONFORMARAN EL CONSEJO DIRECTIVO POR EL TERMINO DE 2 (DOS) EJERCICIOS Y ELECCION DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS: 1 (UNO) TITULAR Y 1 (UNO) SUPLENTE POR EL TERMINO DE 2 (DOS) EJERCICIOS; 4) EXPLICACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO.- No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21hs., se levanta la sesión.